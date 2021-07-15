https://ria.ru/20210715/aviabilety-1741321464.html
Эксперты рассказали о спросе на авиабилеты во Францию и Чехию
Эксперты рассказали о спросе на авиабилеты во Францию и Чехию - РИА Новости, 15.07.2021
Эксперты рассказали о спросе на авиабилеты во Францию и Чехию
После объявления о возобновлении с 24 июля регулярного авиасообщения России с Чехией и Францией, спрос на билеты в эти страны вырос в несколько раз, сообщает... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:36
2021-07-15T09:36
2021-07-15T09:36
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. После объявления о возобновлении с 24 июля регулярного авиасообщения России с Чехией и Францией, спрос на билеты в эти страны вырос в несколько раз, сообщает OneTwoTrip.Эти страны пока не готовы принимать российских туристов, но специалисты компании все же проанализировали запросы пользователей и зафиксировали рост интереса к Франции почти в четыре раза, а к Чехии — в пять раз в течение часа с момента появления сообщений.Предполагается, что по четыре регулярных рейса в неделю будут летать в Париж и Ниццу из Москвы, по два — из Санкт-Петербурга, и по четыре — из российской столицы в Прагу.Также было объявлено об увеличении количества рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. На этом фоне наблюдается повышение интереса к Эфиопии — в три раза, к Ливану — на 70 процентов, к Венгрии — на 57 процентов, к Хорватии — на 47 процентов, к Бельгии — на 41 процент, к Австрии — на 38 процентов и к Болгарии — на 22 процента. Искать билеты в Грецию чаще не стали.Среди перечисленных стран туристические поездки для россиян возможны только в Грецию, Болгарию, Хорватию, Ливан и Эфиопию.
https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html
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коронавирус covid-19, россия, туризм, авиабилеты, новости - туризм, франция, ницца, чехия, греция, хорватия, прага, болгария, париж, эфиопия, ливан
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. После объявления о возобновлении с 24 июля регулярного авиасообщения России с Чехией и Францией, спрос на билеты в эти страны вырос в несколько раз, сообщает OneTwoTrip.
Эти страны пока не готовы принимать российских туристов, но специалисты компании все же проанализировали запросы пользователей и зафиксировали рост интереса к Франции почти в четыре раза, а к Чехии — в пять раз в течение часа с момента появления сообщений.
Предполагается, что по четыре регулярных рейса в неделю будут летать в Париж и Ниццу из Москвы, по два — из Санкт-Петербурга, и по четыре — из российской столицы в Прагу.
Также было объявлено об увеличении количества рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. На этом фоне наблюдается повышение интереса к Эфиопии — в три раза, к Ливану — на 70 процентов, к Венгрии — на 57 процентов, к Хорватии — на 47 процентов, к Бельгии — на 41 процент, к Австрии — на 38 процентов и к Болгарии — на 22 процента. Искать билеты в Грецию чаще не стали.
Среди перечисленных стран туристические поездки для россиян возможны только в Грецию, Болгарию, Хорватию, Ливан и Эфиопию.