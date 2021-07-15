https://ria.ru/20210715/aviabilety-1741321464.html

Эксперты рассказали о спросе на авиабилеты во Францию и Чехию

Эксперты рассказали о спросе на авиабилеты во Францию и Чехию - РИА Новости, 15.07.2021

Эксперты рассказали о спросе на авиабилеты во Францию и Чехию

После объявления о возобновлении с 24 июля регулярного авиасообщения России с Чехией и Францией, спрос на билеты в эти страны вырос в несколько раз, сообщает... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T09:36

2021-07-15T09:36

2021-07-15T09:36

туризм

коронавирус covid-19

россия

туризм

авиабилеты

новости - туризм

франция

ницца

чехия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155601/99/1556019916_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_bdf92813f18b32fd6aac9405dc735a9e.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. После объявления о возобновлении с 24 июля регулярного авиасообщения России с Чехией и Францией, спрос на билеты в эти страны вырос в несколько раз, сообщает OneTwoTrip.Эти страны пока не готовы принимать российских туристов, но специалисты компании все же проанализировали запросы пользователей и зафиксировали рост интереса к Франции почти в четыре раза, а к Чехии — в пять раз в течение часа с момента появления сообщений.Предполагается, что по четыре регулярных рейса в неделю будут летать в Париж и Ниццу из Москвы, по два — из Санкт-Петербурга, и по четыре — из российской столицы в Прагу.Также было объявлено об увеличении количества рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. На этом фоне наблюдается повышение интереса к Эфиопии — в три раза, к Ливану — на 70 процентов, к Венгрии — на 57 процентов, к Хорватии — на 47 процентов, к Бельгии — на 41 процент, к Австрии — на 38 процентов и к Болгарии — на 22 процента. Искать билеты в Грецию чаще не стали.Среди перечисленных стран туристические поездки для россиян возможны только в Грецию, Болгарию, Хорватию, Ливан и Эфиопию.

https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html

https://ria.ru/20210704/abramtsevo-1739555136.html

россия

франция

ницца

чехия

греция

хорватия

прага

болгария

париж

эфиопия

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, туризм, авиабилеты, новости - туризм, франция, ницца, чехия, греция, хорватия, прага, болгария, париж, эфиопия, ливан