https://ria.ru/20210715/ates-1741407403.html
Песков ответил на вопрос о подготовке к видеосаммиту АТЭС
Песков ответил на вопрос о подготовке к видеосаммиту АТЭС - РИА Новости, 15.07.2021
Песков ответил на вопрос о подготовке к видеосаммиту АТЭС
В рамках неформального саммита АТЭС, который пройдет в формате видеоконференции 16 июля, двусторонних контактов президента РФ Владимира Путина с американским... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:27
2021-07-15T16:27
2021-07-15T16:27
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
новая зеландия
сша
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В рамках неформального саммита АТЭС, который пройдет в формате видеоконференции 16 июля, двусторонних контактов президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом или другими коллегами не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Неформальная встреча лидеров форума АТЭС пройдет под председательством Новой Зеландии. На ней будут обсуждены стоящие перед странами Азиатско-Тихоокеанского региона задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавируса.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила накануне участие Байдена в саммите. По ее словам, оно призвано продемонстрировать лидирующую позицию США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и приверженность американского лидера многосторонним институтам. Планируется, что президент США представит другим лидерам обновленную информацию о том, какие меры принимают США по производству вакцин, а также будет продвигать экономическую повестку дня, которая будет способствовать общему процветанию и поможет задействовать потенциал региона.
https://ria.ru/20210607/sammit-1736003099.html
https://ria.ru/20210709/peregovory-1740676139.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, новая зеландия, сша, в мире
Песков ответил на вопрос о подготовке к видеосаммиту АТЭС
Пресс-секретарь президента Песков: встречи Путина и Байдена на видеосаммите АТЭС не планируется