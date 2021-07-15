https://ria.ru/20210715/arktika-1741449941.html

Керри заявил, что надеется на тесное сотрудничество с Россией в Арктике

Керри заявил, что надеется на тесное сотрудничество с Россией в Арктике - РИА Новости, 15.07.2021

Керри заявил, что надеется на тесное сотрудничество с Россией в Арктике

Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри выразил надежду, что США и Россия будут тесно работать по климатической повестке в Арктике. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T20:26

2021-07-15T20:26

2021-07-15T20:26

россия

арктика

сергей лавров

арктический совет

джон керри

владимир путин

сша

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри выразил надежду, что США и Россия будут тесно работать по климатической повестке в Арктике."По моей оценке, озабоченность России экологической ситуацией в Арктике вполне реальна и носит долгосрочный характер... Я надеюсь, что мы будем очень, очень тесно работать с руководством России, потому что Россия сейчас председательствует в Арктическом совете", - заявил Керри в интервью газете "Коммерсант".Он напомнил, что председательствовал в Арктическом совете, когда был государственным секретарем США. По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров был отличным партнером в том, чтобы помочь попытаться сделать что-то в отношении Арктики: по черному углероду, по выбросам электроэнергии, по рыболовству, по полезным ископаемым."Мы проделали большую работу. И мы также плотно работали в особо охраняемой морской зоне в Антарктике, на что дал согласие президент Путин", - добавил Керри.Джон Керри посетил РФ с визитом с 12 по 15 июля, где провел по тематике климата переговоры с российскими официальными лицами, в частности, с президентом Владимиром Путиным - по телефону, а с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым - во время встреч.

https://ria.ru/20210715/vybrosy-1741448701.html

россия

арктика

сша

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россия, арктика, сергей лавров, арктический совет, джон керри, владимир путин, сша