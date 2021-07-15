Керри заявил, что надеется на тесное сотрудничество с Россией в Арктике
Спецпредставитель по климату Керри: надеюсь, что Россия и США будут тесно сотрудничать в Арктике
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри выразил надежду, что США и Россия будут тесно работать по климатической повестке в Арктике.
"По моей оценке, озабоченность России экологической ситуацией в Арктике вполне реальна и носит долгосрочный характер... Я надеюсь, что мы будем очень, очень тесно работать с руководством России, потому что Россия сейчас председательствует в Арктическом совете", - заявил Керри в интервью газете "Коммерсант".
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Он напомнил, что председательствовал в Арктическом совете, когда был государственным секретарем США. По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров был отличным партнером в том, чтобы помочь попытаться сделать что-то в отношении Арктики: по черному углероду, по выбросам электроэнергии, по рыболовству, по полезным ископаемым.
"Мы проделали большую работу. И мы также плотно работали в особо охраняемой морской зоне в Антарктике, на что дал согласие президент Путин", - добавил Керри.
Джон Керри посетил РФ с визитом с 12 по 15 июля, где провел по тематике климата переговоры с российскими официальными лицами, в частности, с президентом Владимиром Путиным - по телефону, а с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым - во время встреч.