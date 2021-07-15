Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/arktika-1741449941.html
Керри заявил, что надеется на тесное сотрудничество с Россией в Арктике
Керри заявил, что надеется на тесное сотрудничество с Россией в Арктике - РИА Новости, 15.07.2021
Керри заявил, что надеется на тесное сотрудничество с Россией в Арктике
Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри выразил надежду, что США и Россия будут тесно работать по климатической повестке в Арктике. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:26
2021-07-15T20:26
россия
арктика
сергей лавров
арктический совет
джон керри
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740982938_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_15a60c084d4cf363b2c7b52f235130eb.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри выразил надежду, что США и Россия будут тесно работать по климатической повестке в Арктике."По моей оценке, озабоченность России экологической ситуацией в Арктике вполне реальна и носит долгосрочный характер... Я надеюсь, что мы будем очень, очень тесно работать с руководством России, потому что Россия сейчас председательствует в Арктическом совете", - заявил Керри в интервью газете "Коммерсант".Он напомнил, что председательствовал в Арктическом совете, когда был государственным секретарем США. По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров был отличным партнером в том, чтобы помочь попытаться сделать что-то в отношении Арктики: по черному углероду, по выбросам электроэнергии, по рыболовству, по полезным ископаемым."Мы проделали большую работу. И мы также плотно работали в особо охраняемой морской зоне в Антарктике, на что дал согласие президент Путин", - добавил Керри.Джон Керри посетил РФ с визитом с 12 по 15 июля, где провел по тематике климата переговоры с российскими официальными лицами, в частности, с президентом Владимиром Путиным - по телефону, а с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым - во время встреч.
https://ria.ru/20210715/vybrosy-1741448701.html
россия
арктика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740982938_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_9c089f96d3e48df67619d8fb3cd541d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, арктика, сергей лавров, арктический совет, джон керри, владимир путин, сша
20:26 15.07.2021
 
Керри заявил, что надеется на тесное сотрудничество с Россией в Арктике

Спецпредставитель по климату Керри: надеюсь, что Россия и США будут тесно сотрудничать в Арктике

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри выразил надежду, что США и Россия будут тесно работать по климатической повестке в Арктике.
"По моей оценке, озабоченность России экологической ситуацией в Арктике вполне реальна и носит долгосрочный характер... Я надеюсь, что мы будем очень, очень тесно работать с руководством России, потому что Россия сейчас председательствует в Арктическом совете", - заявил Керри в интервью газете "Коммерсант".
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Вчера, 20:12
Керри раскрыл цель визита в Москву
Он напомнил, что председательствовал в Арктическом совете, когда был государственным секретарем США. По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров был отличным партнером в том, чтобы помочь попытаться сделать что-то в отношении Арктики: по черному углероду, по выбросам электроэнергии, по рыболовству, по полезным ископаемым.
"Мы проделали большую работу. И мы также плотно работали в особо охраняемой морской зоне в Антарктике, на что дал согласие президент Путин", - добавил Керри.
Джон Керри посетил РФ с визитом с 12 по 15 июля, где провел по тематике климата переговоры с российскими официальными лицами, в частности, с президентом Владимиром Путиным - по телефону, а с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым - во время встреч.
 
РоссияАрктикаСергей ЛавровАрктический советДжон КерриВладимир ПутинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:29South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac
07:03Исследование: более половины россиян хотят летом работать четыре дня
06:19Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
06:14В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
06:12Робот из России успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби
06:10В Приморье вандалы осквернили кладбище
06:06Общественная палата подготовила предложения по поддержке детского отдыха
05:57В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой
05:39Росстат узнал, у скольких семей нет автомобиля
05:23Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут
05:13В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик
05:05Кардиолог назвала снижающие давление продукты
04:59РБК: в России резко подорожали бананы
04:36Врач напомнил признаки теплового удара
04:09В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях
04:00В Кот-д'Ивуаре жертвами ДТП стали 23 человека
03:35Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз
03:18Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
03:12Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на аналог телескопа "Хаббл"
03:08Врач предупредил о важности защиты глаз при загаре
Лента новостейМолния