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История освоения Аляски

История освоения Аляски - РИА Новости, 15.07.2021

История освоения Аляски

Аляска (Alaska) – полуостров на северо-западе Северной Америки, между Бристольским заливом Берингова моря и Тихим океаном. Его протяженность около 700... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T04:18

2021-07-15T04:18

2021-07-15T04:18

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аляска

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справки

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Аляска (Alaska) – полуостров на северо-западе Северной Америки, между Бристольским заливом Берингова моря и Тихим океаном. Его протяженность около 700 километров, ширина от 170 до 10 километров. Полуостров занят в основном Алеутским хребтом. Коренное население – индейцы, эскимосы, алеуты. Их предки проникли на Аляску из Азии. Их основными занятиями были рыболовство, зверобойный промысел и охота на оленей. В настоящее время установлено, что русские поселенцы появились на Аляске примерно в середине XVII века, а, возможно, и несколько раньше. Весьма вероятно, что это были участники экспедиции русского землепроходца Семена Дежнева, в 1648 году морем обогнувшей восточную оконечность Азии. О судьбе четырех из семи лодок, отправившихся с ним, исторических сведений не имеется. По одной из версий, первым на Аляску попал сам Семен Дежнев. Считается, что шторм заставил его пристать к североамериканскому берегу, но документальных подтверждений этой версии нет. Первые отдельные сведения об Аляске русские землепроходцы получили в конце XVII века. На карте Семена Ремезова (1701) на основе данных землепроходца Владимира Атласова и других она изображена в виде острова.Активное освоение Дальнего Востока Россией началось в годы правления Петра I. В январе 1725 года российский император отдал указ о подготовке экспедиции на Тихий океан для достижения берегов Северной Америки. По рекомендации Адмиралтейств-коллегии экспедицию возглавил Витус Беринг (1681-1741), датчанин на русской службе. Петр I собственноручно написал инструкцию, адресованную Берингу для проведения экспедиции. Наиболее распространенной как в отечественной, так и в иностранной историографии является версия о том, что Беринг должен был плыть на север в район Чукотки и определить, "сошлась" ли Азия с Америкой. Открытие Америки должно было стать итоговой целью мореплавания, причем сам император прямо указал на необходимость доехать до "города европских владений", "самим побывать на берегу, взять подлинную ведомость" и составить карту. Предусматривалось тщательное исследование той части новой земли, которая будет открыта русскими мореплавателями, а также отмечалась возможность получения определенного международного свидетельства русских географических открытий.В 1728 году экспедиция на боте "Святой Гавриил" вышла из Усть-Камчатска, обогнула восточный берег Камчатки, южный и восточный берега Чукотки, прошла пролив (названный впоследствии именем Беринга), который не был ею обнаружен из-за тумана, и вышла в Северный Ледовитый океан. Еще через день бот пересек полярный круг, но затем, потеряв из виду землю, экспедиция повернула назад. Беринг посчитал миссию выполненной, стало ясно, что Азия с Америкой не соединяется. Экспедицией были открыты остров Святого Лаврентия и остров Святого Диомида (ныне остров Ратманова).Летом 1729 года Беринг продолжил поиск земель на востоке (в районе острова Беринга), но сильный ветер и туман помешали ему, и он занялся исследованием берегов Камчатки. Почти одновременно с Первой Камчатской экспедицией Беринга для освоения северо-востока Азии и Тихого океана была сформирована Дальневосточная экспедиция якутского казачьего головы Афанасия Шестакова. В нее были включены четыреста казаков под командой капитана Тобольского драгунского полка Дмитрия Павлуцкого, а также особая адмиралтейская группа, в которую входили подштурман Иван Федоров, геодезист Михаил Гвоздев и другие. Экспедиция исследовала Чукотку, Камчатку, побережье Охотского моря, Шантарские острова, устье Амура. В июле 1732 года участники экспедиции под командованием подштурмана Федорова и геодезиста Гвоздева на том же боте "Святой Гавриил" вышли из устья реки Камчатки с целью поиска Большой земли. В августе бот подошел к Аляске в районе мыса Принца Уэльского, но из-за плохой погоды высадиться на берег команда не смогла. Судно проплыло вдоль американского побережья. В этом плавании Иван Федоров впервые нанес на карту американский берег Берингова пролива, а Гвоздев назвал вновь открытый берег "Землицей Кыгмальской", потому что чукчи ему растолковали, что Аляску они зовут "Землей Кыымылат" – страной эскимосов. Однако из-за смерти Федорова в 1733 году и в силу ряда иных причин это открытие осталось практически никому не известным. Гораздо большее значение для открытия и колонизации северо-западной части Америки имела Вторая Камчатская экспедиция, решение об организации которой было принято в 1732 году. В 1733 году начальником экспедиции был назначен Витус Беринг, а его помощником – мореплаватель Алексей Чириков, хорошо зарекомендовавший себя во время Первой Камчатской экспедиции. Им было поручено пересечь Сибирь и от Камчатки отправиться для исследования берегов Северной Америки на судах "Святой Петр" и "Святой Павел", которые были заложены в Охотске в 1737 году. Строили корабли почти три года. В сентябре 1740 года экспедиция на пакетботах "Святой Петр" под командованием Беринга и "Святой Павел" под командованием Чирикова вышла из Охотска к восточному побережью Камчатки. В начале октября суда вошли в Авачинскую губу и перезимовали в бухте, названной участниками экспедиции Петропавловской. Там они заложили поселение (ныне город Петропавловск-Камчатский).В начале лета 1741 года пакетботы вышли в Тихий океан и направились к северо-западным берегам Америки. В пути во время шторма суда потеряли друг друга из виду, и в дальнейшем плавания Беринга и Чирикова продолжались самостоятельно. Разыскивая помощника, Беринг долго шел на юг, а затем повернул на северо-восток и впервые пересек центральную акваторию залива Аляска.Тоже взявший ранее курс на северо-восток, "Святой Павел" под командованием Чирикова 26 июля (15 июля по старому стилю) 1741 года вышел к побережью Аляски близ острова Бейкер на широте 55°20', а затем в поисках удобной гавани прошел на север до широты 58° 21'. Посланные к берегу для выбора якорной стоянки и за пресной водой две шлюпки с 15 матросами не вернулись к судну. В течение двух недель пакетбот следовал вдоль американского берега, но подойти к берегу он не смог, и Чириков был вынужден повернуть корабль в обратный путь через океан. В Петропавловск, они прибыли в октябре, потеряв значительную часть команды. На обратном пути экспедиция Чирикова открыла ряд новых островов из Алеутского архипелага.Команда Беринга увидела берега Аляски 27 июля (16 июля по старому стилю) 1741 года, находясь на широте 58°14'. Ввиду слабости ветра пакетбот смог приблизиться к берегу лишь 31 июля (20 июля по старому стилю) и бросил якорь у небольшого острова, названного Берингом островом Святого Ильи (ныне остров Каяк). Он также назвал и гору, видневшуюся на горизонте. Это оказалась одна из высочайших вершин Северной Америки (5488 метров). На берег с судна на короткое время высадилась группа матросов и натуралист Георг Стеллер, который собрал коллекцию из 160 видов местных растений, осмотрел покинутые туземцами жилища и взял образцы домашней утвари. Оставив индейцам подарки, все благополучно вернулись на корабль.Недостаток продовольствия и начавшаяся цинга у членов команды заставили экспедицию на следующий день отправиться в обратный путь. Беринг шел вдоль берега на запад и при редких прояснениях наблюдал высокие горы. 6 августа (26 июля по старому стилю) члены экспедиции открыли крупный остров Кадьяк, позже остров Туманный (впоследствии переименованный в остров Чирикова), пять островов (Евдокеевские, иначе Семиди), снеговые горы (Алеутский хребет) на "матером берегу" (полуостров Аляска), у юго-западной оконечности которого обнаружили острова Шумагина, где впервые встретились с алеутами.Задерживаемый сильными ветрами, с изнуренным голодом и болезнями экипажем корабль Беринга в ноябре 1741 года подошел к островам (названными позже Командорскими), принятым им за берега Камчатки. Команда высадилась на один из островов, где решили перезимовать. В декабре скончался Беринг. Пережив трудную зиму, оставшиеся в живых члены экипажа из остатков разбитого штормом корабля построили небольшое судно, на котором в начале сентября 1742 года вернулись в Петропавловск. Открытие Аляски обеспечило приоритет России в ее освоении в течение 125 лет. Из отчета Второй Камчатской экспедиции стало известно о живущих в прибрежных североамериканских водах морских бобрах – каланах. Высочайшее качество их меха послужило стимулом к освоению Аляски. Многочисленные купеческие экспедиции отправлялись за шкурами в северную часть Тихого океана. Главными районами промыслов стали Алеутские и Командорские острова, прибрежные воды Аляски, а также небольшой участок побережья в Калифорнии. Уже в 1760-х годах на острове Уналашка был основан русский поселок и порт, через который велась торговля мехами. В 1784 году купец Григорий Шелихов организовал экспедицию, основавшую поселение на острове Кадьяк. В 1792 году на этом острове основной опорной базой стала Павловская Гавань (ныне город Кадьяк). Шелихов же выступил инициатором создания коммерческой колониальной компании для освоения Аляски, по типу Британской Ост-Индской компании. Образованную в 1799 году Российско-американскую компанию (РАК) возглавил Александр Баранов, основавший целый ряд поселений, в том числе, административный центр Русской Америки Новоархангельск (ныне Ситка). В 1825-1860 годах силами РАК были обследованы внутренние районы Аляски и побережье, составлены подробные карты. Однако глубокого освоения американских земель не велось. Очень редкие населенные пункты, фактории и зверобойные базы располагались только по побережью и в нескольких точках по течению реки Юкона. Проникновение внутрь континента во избежание стычек с индейцами колонистами было запрещено. Численность русского населения колебалась от 600 до 800 человек. Экономической базой колонии оставался пушной промысел, но каланы были почти полностью перебиты, а шкурки норок, лис и бобров приходилось скупать у индейцев. Чтобы как-то устоять на ногах, РАК была вынуждена продавать уголь, рыбу и аляскинский лед. Но главной проблемой была уязвимость колонии.В середине XIX века по инициативе великого князя Константина Николаевича (брат Александра II) в российском правительстве возникли планы продажи Аляски США и ликвидации РАК, получившие распространение после поражения России в Крымской войне 1853-1856 годов. Они обосновывались тем, что Россия не сможет удержать Аляску в случае войны; уступка колоний США должна была способствовать улучшению отношений между двумя странами, одновременно Россия смогла бы сосредоточиться на освоении Дальнего Востока и Приамурья. В декабре 1866 года российское правительство окончательно приняло решение об уступке колоний США. По Вашингтонскому договору, подписанному в марте 1867 года и утвержденного императором Александра II в мае того же года, Аляска была продана США за 7,2 миллиона долларов золотом. Официальная церемония передачи состоялась в Новоархангельске 18 октября (6 октября по старому стилю) того же года. Всего в колонии русских в тот момент было 823 человека. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, витус беринг, петр i, аляска, калифорния, справки