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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210714/zhara-1741187988.html
Спасатели предупредили жителей Подмосковья о сильной жаре
Спасатели предупредили жителей Подмосковья о сильной жаре - РИА Новости, 14.07.2021
Спасатели предупредили жителей Подмосковья о сильной жаре
Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о жаре до 35 градусов в среду и четверг. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:58
2021-07-14T09:58
новости подмосковья
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о жаре до 35 градусов в среду и четверг."Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 14-15 июля местами по Московской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 35 градусов", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует обеспечить проветривание в помещении, избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду, на улице пользоваться головным убором. Кроме того, спасатели советуют не употреблять алкогольные напитки в жару и ограничить поездки в транспорте."При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая её небольшими дозами (80-100 мл), подолгу задерживая её во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ", - добавляется в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество
09:58 14.07.2021
 
Спасатели предупредили жителей Подмосковья о сильной жаре

Подмосковный главк МЧС предупредил жителей области о жаре до 35 градусов в ближайшие дни

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиБолее 5 тысяч бутылок воды раздали на общественном транспорте Подмосковья
Более 5 тысяч бутылок воды раздали на общественном транспорте Подмосковья - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о жаре до 35 градусов в среду и четверг.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 14-15 июля местами по Московской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 35 градусов", - говорится в сообщении.
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Названы продукты, которые опасно есть в жару
МЧС рекомендует обеспечить проветривание в помещении, избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду, на улице пользоваться головным убором. Кроме того, спасатели советуют не употреблять алкогольные напитки в жару и ограничить поездки в транспорте.
"При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая её небольшими дозами (80-100 мл), подолгу задерживая её во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ", - добавляется в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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