https://ria.ru/20210714/zhara-1741187988.html

Спасатели предупредили жителей Подмосковья о сильной жаре

Спасатели предупредили жителей Подмосковья о сильной жаре - РИА Новости, 14.07.2021

Спасатели предупредили жителей Подмосковья о сильной жаре

Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о жаре до 35 градусов в среду и четверг. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T09:58

2021-07-14T09:58

2021-07-14T09:58

новости подмосковья

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о жаре до 35 градусов в среду и четверг."Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 14-15 июля местами по Московской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 35 градусов", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует обеспечить проветривание в помещении, избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду, на улице пользоваться головным убором. Кроме того, спасатели советуют не употреблять алкогольные напитки в жару и ограничить поездки в транспорте."При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая её небольшими дозами (80-100 мл), подолгу задерживая её во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210714/produkty-1741175151.html

московская область (подмосковье)

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество