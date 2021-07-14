https://ria.ru/20210714/yazyk-1741247058.html

КС Украины признал закон о государственном языке конституционным

КС Украины признал закон о государственном языке конституционным - РИА Новости, 14.07.2021

КС Украины признал закон о государственном языке конституционным

Конституционный суд (КС) Украины признал конституционным закон о функционировании украинского языка как государственного, сообщает в среду издание "Зеркало... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T15:47

2021-07-14T15:47

2021-07-14T15:54

петр порошенко

конституционный суд украины

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КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Конституционный суд (КС) Украины признал конституционным закон о функционировании украинского языка как государственного, сообщает в среду издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Конституционный суд страны ранее приступил к рассмотрению дела относительно соответствия нормам конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В июне 2019 года 51 депутат Верховной рады Украины направил обращение в Конституционный суд страны с просьбой признать неконституционным закон о госязыке.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Зеленский, будучи уже на посту президента, пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".

https://ria.ru/20210713/yazyk-1741126730.html

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петр порошенко, конституционный суд украины, верховная рада украины, украина, в мире