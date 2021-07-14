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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/yakutiya-1741224740.html
Работодателей в Якутии обязали отстранять невакцинированных сотрудников
Работодателей в Якутии обязали отстранять невакцинированных сотрудников - РИА Новости, 14.07.2021
Работодателей в Якутии обязали отстранять невакцинированных сотрудников
Руководители организаций и индивидуальные предприниматели в Якутии обязаны отстранять от работы сотрудников, не привившихся от коронавируса, сообщила... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:27
2021-07-14T13:53
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
республика саха (якутия)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ЯКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели в Якутии обязаны отстранять от работы сотрудников, не привившихся от коронавируса, сообщила пресс-служба регионального управления РоспотребнадзораКак отметили в управлении, в Якутии нестабильная эпидемиологическая ситуация, в отдельных районах регистрируются вспышки заболеваний в семьях и в организованных коллективах. Темпы вакцинации от коронавируса низкие. По состоянию на 13 июля, охват прививками взрослого населения составляет 35%, а среди работников в сфере торговли и услуг - менее 15%."Руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпидемического неблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации не менее 70% работников... При отсутствии прививки имеют право отстранить работника от работы, а после 15 августа 2021 года – обязаны отстранить от работы на весь период эпидемического неблагополучия или временно до тех пор, пока прививки не будет получены", - рассказали в пресс-службе ведомства.В Якутии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан.Согласно постановлению республиканского Роспотребнадзора, обязательной вакцинации подлежат работники следующих сфер: торговли, общепита, бытовых услуг, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, соцобслуживания, ЖКХ и энергетики.Кроме того, сделать прививку обязали сотрудников культурных, выставочных и просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), а также досуговых и развлекательных мероприятий.Вакцинации стала обязательной и для работников детских развлекательных центров, игровых комнат, лагерей, кинотеатров, театров и домов культур, массовых культурных и спортивных мероприятий, салонов красоты, бань, саун, прачечных и химчисток.Постановление касается и госслужащих, в том числе работников органов власти и подведомственным им организаций.Привить от коронавируса до 15 августа предписано не менее 70% взрослого населения республики, в первую очередь - лиц старше 65 лет (с учетом противопоказаний).
https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741175538.html
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вакцинация россиян от covid-19, республика саха (якутия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
13:27 14.07.2021 (обновлено: 13:53 14.07.2021)
 
Работодателей в Якутии обязали отстранять невакцинированных сотрудников

Роспотребнадзор обязал работодателей в Якутии отстранять невакцинированных сотрудников

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЯКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели в Якутии обязаны отстранять от работы сотрудников, не привившихся от коронавируса, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора
Как отметили в управлении, в Якутии нестабильная эпидемиологическая ситуация, в отдельных районах регистрируются вспышки заболеваний в семьях и в организованных коллективах. Темпы вакцинации от коронавируса низкие. По состоянию на 13 июля, охват прививками взрослого населения составляет 35%, а среди работников в сфере торговли и услуг - менее 15%.
"Руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпидемического неблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации не менее 70% работников... При отсутствии прививки имеют право отстранить работника от работы, а после 15 августа 2021 года – обязаны отстранить от работы на весь период эпидемического неблагополучия или временно до тех пор, пока прививки не будет получены", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В Якутии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан.
Согласно постановлению республиканского Роспотребнадзора, обязательной вакцинации подлежат работники следующих сфер: торговли, общепита, бытовых услуг, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, соцобслуживания, ЖКХ и энергетики.
Кроме того, сделать прививку обязали сотрудников культурных, выставочных и просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), а также досуговых и развлекательных мероприятий.
Вакцинации стала обязательной и для работников детских развлекательных центров, игровых комнат, лагерей, кинотеатров, театров и домов культур, массовых культурных и спортивных мероприятий, салонов красоты, бань, саун, прачечных и химчисток.
Постановление касается и госслужащих, в том числе работников органов власти и подведомственным им организаций.
Привить от коронавируса до 15 августа предписано не менее 70% взрослого населения республики, в первую очередь - лиц старше 65 лет (с учетом противопоказаний).
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Республика Саха (Якутия)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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