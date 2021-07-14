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На госуслугах открыли форму подачи заявления на "школьные" выплаты
На госуслугах открыли форму подачи заявления на "школьные" выплаты - РИА Новости, 14.07.2021
На госуслугах открыли форму подачи заявления на "школьные" выплаты
Форма отправки заявления на оформление "школьной" выплаты появилась на портале "Госуслуги" для всех россиян от Чукотки до Калининграда, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T20:41
2021-07-14T20:41
россия
максут шадаев
пенсионный фонд рф
госуслуги
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Форма отправки заявления на оформление "школьной" выплаты появилась на портале "Госуслуги" для всех россиян от Чукотки до Калининграда, сообщается на сайте Минцифры.Отмечается, что теперь родители, ранее не пользовавшиеся порталом для оформления "детских" выплат и не получавшие персональные уведомления, могут самостоятельно подать заявки в Пенсионный фонд РФ. Тем, кто уже подал заявления в ответ на уведомления, ничего дополнительно делать не нужно."Учитывая высокий интерес к новой выплате со стороны родителей и то, что в ряде регионов уже наступило 15 июля, принято решение открыть форму для всей страны от Чукотки до Калининграда", - приводятся в сообщении слова главы Минцифры РФ Максута Шадаева.Уточняется, что по итогам рассылки, проведенной 11 июля, сейчас выплаты оформили 7 миллионов родителей на 9,8 миллиона детей.Ранее в министерстве рассказали, что портал разослал уведомления о возможности получения выплат 12,5 миллиона родителей, которые имеют на них право и ранее пользовались "Госуслугами". В уведомлениях содержалась ссылка на предзаполненное заявление. Родителям нужно было проверить корректность указанных данных и подтвердить отправку заявления в ПФР.Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление о назначении выплаты не позднее пяти рабочих дней с даты его регистрации. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.
https://ria.ru/20210714/vyplata-1741234693.html
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россия, максут шадаев, пенсионный фонд рф, госуслуги, общество
20:41 14.07.2021
 
На госуслугах открыли форму подачи заявления на "школьные" выплаты

Минцифры: форма отправки заявления на "школьную" выплату открылась для всех россиян

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАзбука и букет цветов на парте
Азбука и букет цветов на парте - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Форма отправки заявления на оформление "школьной" выплаты появилась на портале "Госуслуги" для всех россиян от Чукотки до Калининграда, сообщается на сайте Минцифры.
Отмечается, что теперь родители, ранее не пользовавшиеся порталом для оформления "детских" выплат и не получавшие персональные уведомления, могут самостоятельно подать заявки в Пенсионный фонд РФ. Тем, кто уже подал заявления в ответ на уведомления, ничего дополнительно делать не нужно.
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"Учитывая высокий интерес к новой выплате со стороны родителей и то, что в ряде регионов уже наступило 15 июля, принято решение открыть форму для всей страны от Чукотки до Калининграда", - приводятся в сообщении слова главы Минцифры РФ Максута Шадаева.
Уточняется, что по итогам рассылки, проведенной 11 июля, сейчас выплаты оформили 7 миллионов родителей на 9,8 миллиона детей.
Ранее в министерстве рассказали, что портал разослал уведомления о возможности получения выплат 12,5 миллиона родителей, которые имеют на них право и ранее пользовались "Госуслугами". В уведомлениях содержалась ссылка на предзаполненное заявление. Родителям нужно было проверить корректность указанных данных и подтвердить отправку заявления в ПФР.
Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление о назначении выплаты не позднее пяти рабочих дней с даты его регистрации. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.
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РоссияМаксут ШадаевПенсионный фонд РФГосуслугиОбщество
 
 
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