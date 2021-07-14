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В Госдуме прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам
В Госдуме прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам - РИА Новости, 14.07.2021
В Госдуме прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал рекомендацию ЕСПЧ по регистрации однополых браков в России... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T02:05
2021-07-14T07:32
россия
василий пискарев
европейский суд
госдума рф
москва
сша
общество
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал рекомендацию ЕСПЧ по регистрации однополых браков в России системным вмешательством во внутренние дела страны, сообщается в Telegram-канале комиссии ГД по расследованию вмешательства извне.Он отметил, что решение ЕСПЧ противоречит основам правопорядка и нравственности в России."Приходится признать, что правовой нигилизм нынче в моде. Сначала послы ряда стран, включая Канаду и США, навязчиво вывешивали радужные флаги на своих посольствах в Москве, игнорируя и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и наши законы, призывали россиян не голосовать за поправку о семейных ценностях, а теперь и ЕСПЧ призывает нарушить наш Основной Закон", — добавляет Пискарев.Ранее ЕСПЧ вынес решение, в котором указал, что отсутствие правового механизма, позволяющего оформить отношения в однополом союзе, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Признавая, что российская Конституция поддерживает "традиционное понимание брака", ЕСПЧ вместе с тем выразил мнение, что отличные от официальной регистрации способы признания однополых семей не противоречат основному документу страны.
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россия, василий пискарев, европейский суд, госдума рф, москва, сша, общество
В Госдуме прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам
02:05 14.07.2021 (обновлено: 07:32 14.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Пискарев назвал рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам вмешательством во внутренние дела России

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал рекомендацию ЕСПЧ по регистрации однополых браков в России системным вмешательством во внутренние дела страны, сообщается в Telegram-канале комиссии ГД по расследованию вмешательства извне.

"Налицо системное вмешательство во внутренние дела России. Давно уже надо было понять, что навязывать России однополые браки абсолютно бесперспективно, и не стоило принимать такие по меньшей мере странные решения", — говорит Пискарев.

Он отметил, что решение ЕСПЧ противоречит основам правопорядка и нравственности в России.
"Приходится признать, что правовой нигилизм нынче в моде. Сначала послы ряда стран, включая Канаду и США, навязчиво вывешивали радужные флаги на своих посольствах в Москве, игнорируя и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и наши законы, призывали россиян не голосовать за поправку о семейных ценностях, а теперь и ЕСПЧ призывает нарушить наш Основной Закон", — добавляет Пискарев.
Ранее ЕСПЧ вынес решение, в котором указал, что отсутствие правового механизма, позволяющего оформить отношения в однополом союзе, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Признавая, что российская Конституция поддерживает "традиционное понимание брака", ЕСПЧ вместе с тем выразил мнение, что отличные от официальной регистрации способы признания однополых семей не противоречат основному документу страны.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 5 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
Вчера, 19:22В России
Косачев ответил, исполнит ли Россия рекомендации ЕСПЧ об однополых браках
 
РоссияВасилий ПискаревЕвропейский судГосдума РФМоскваСШАОбщество
 
 
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