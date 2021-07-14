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В Госдуме прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам

В Госдуме прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам - РИА Новости, 14.07.2021

В Госдуме прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал рекомендацию ЕСПЧ по регистрации однополых браков в России... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T02:05

2021-07-14T02:05

2021-07-14T07:32

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василий пискарев

европейский суд

госдума рф

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал рекомендацию ЕСПЧ по регистрации однополых браков в России системным вмешательством во внутренние дела страны, сообщается в Telegram-канале комиссии ГД по расследованию вмешательства извне.Он отметил, что решение ЕСПЧ противоречит основам правопорядка и нравственности в России."Приходится признать, что правовой нигилизм нынче в моде. Сначала послы ряда стран, включая Канаду и США, навязчиво вывешивали радужные флаги на своих посольствах в Москве, игнорируя и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и наши законы, призывали россиян не голосовать за поправку о семейных ценностях, а теперь и ЕСПЧ призывает нарушить наш Основной Закон", — добавляет Пискарев.Ранее ЕСПЧ вынес решение, в котором указал, что отсутствие правового механизма, позволяющего оформить отношения в однополом союзе, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Признавая, что российская Конституция поддерживает "традиционное понимание брака", ЕСПЧ вместе с тем выразил мнение, что отличные от официальной регистрации способы признания однополых семей не противоречат основному документу страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/brak-1741146491.html

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россия, василий пискарев, европейский суд, госдума рф, москва, сша, общество