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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210714/verkhnevolzhe-1741262423.html
В Верхневолжье в этом году построят 183 километра газовых сетей
В Верхневолжье в этом году построят 183 километра газовых сетей - РИА Новости, 14.07.2021
В Верхневолжье в этом году построят 183 километра газовых сетей
В Тверской области в этом году планируется построить 183 километра межпоселковых и распределительных сетей, газифицировать 15 населенных пунктов, 2,5 тысячи... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:01
2021-07-14T17:01
тверская область
игорь руденя
газпром
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ТВЕРЬ, 14 июл – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется построить 183 километра межпоселковых и распределительных сетей, газифицировать 15 населенных пунктов, 2,5 тысячи квартир и домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства."Мы начали программу газификации и акцентируем основные усилия на северо-востоке нашего региона, где самый минимальный процент газификации муниципальных образований. Также это касается и юго-западных территорий области. Хочу отметить, что реализация программы газификации - это повышение инвестиционной привлекательности нашей территории. Газификация необходима для промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства", - сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства, на котором обсуждался ход реализации программы газификации Тверской области в первом полугодии 2021 года и прогноз выполнения работ на второе полугодие.Пресс-служба напоминает, что власти Тверской области в прошлом году подписали с "Газпром" программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.
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игорь руденя, газпром
17:01 14.07.2021
 

В Верхневолжье в этом году построят 183 километра газовых сетей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТВЕРЬ, 14 июл – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется построить 183 километра межпоселковых и распределительных сетей, газифицировать 15 населенных пунктов, 2,5 тысячи квартир и домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Мы начали программу газификации и акцентируем основные усилия на северо-востоке нашего региона, где самый минимальный процент газификации муниципальных образований. Также это касается и юго-западных территорий области. Хочу отметить, что реализация программы газификации - это повышение инвестиционной привлекательности нашей территории. Газификация необходима для промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства", - сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства, на котором обсуждался ход реализации программы газификации Тверской области в первом полугодии 2021 года и прогноз выполнения работ на второе полугодие.
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Пресс-служба напоминает, что власти Тверской области в прошлом году подписали с "Газпром" программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.
 
Тверская областьИгорь РуденяГазпром
 
 
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