https://ria.ru/20210714/verkhnevolzhe-1741262423.html

В Верхневолжье в этом году построят 183 километра газовых сетей

В Верхневолжье в этом году построят 183 километра газовых сетей - РИА Новости, 14.07.2021

В Верхневолжье в этом году построят 183 километра газовых сетей

В Тверской области в этом году планируется построить 183 километра межпоселковых и распределительных сетей, газифицировать 15 населенных пунктов, 2,5 тысячи... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:01

2021-07-14T17:01

2021-07-14T17:01

тверская область

игорь руденя

газпром

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ТВЕРЬ, 14 июл – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется построить 183 километра межпоселковых и распределительных сетей, газифицировать 15 населенных пунктов, 2,5 тысячи квартир и домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства."Мы начали программу газификации и акцентируем основные усилия на северо-востоке нашего региона, где самый минимальный процент газификации муниципальных образований. Также это касается и юго-западных территорий области. Хочу отметить, что реализация программы газификации - это повышение инвестиционной привлекательности нашей территории. Газификация необходима для промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства", - сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства, на котором обсуждался ход реализации программы газификации Тверской области в первом полугодии 2021 года и прогноз выполнения работ на второе полугодие.Пресс-служба напоминает, что власти Тверской области в прошлом году подписали с "Газпром" программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

https://ria.ru/20210706/tver-1740179565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, газпром