https://ria.ru/20210714/velikobritaniya-1741250295.html

Британия не исключила провокаций в российских водах, заявили в Совбезе

Британия не исключила провокаций в российских водах, заявили в Совбезе - РИА Новости, 14.07.2021

Британия не исключила провокаций в российских водах, заявили в Совбезе

Заявления официального Лондона подразумевают, что провокационные действия британских кораблей в российских водах не исключены и в будущем, заявил в интервью... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:04

2021-07-14T16:04

2021-07-14T16:04

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

доминик рааб

су-24м

черное море

михаил попов

сергей рябков

лондон

безопасность

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления официального Лондона подразумевают, что провокационные действия британских кораблей в российских водах не исключены и в будущем, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.По его словам, вызывает недоумение реакция высокопоставленных должностных лиц Великобритании на недавнюю ситуацию с британским эсминцем Defender в Черном море."По заявлениям премьер-министра Бориса Джонсона и министра иностранных дел Доминика Рааба, Британия и далее будет добиваться так называемой "свободы навигации" тем способом, которым они это сделали. Это подразумевает, что такие провокационные действия британских кораблей не исключены и в будущем", - сказал Попов.В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы – их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России – это касается реальных жизненных интересов страны и народа.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ России.

https://ria.ru/20210712/nato-1740657885.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/istrebitel-1741118156.html

россия

черное море

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, доминик рааб, су-24м, черное море, михаил попов, сергей рябков, лондон, безопасность