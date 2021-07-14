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Британия не исключила провокаций в российских водах, заявили в Совбезе
Британия не исключила провокаций в российских водах, заявили в Совбезе - РИА Новости, 14.07.2021
Британия не исключила провокаций в российских водах, заявили в Совбезе
Заявления официального Лондона подразумевают, что провокационные действия британских кораблей в российских водах не исключены и в будущем, заявил в интервью... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:04
2021-07-14T16:04
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
доминик рааб
су-24м
черное море
михаил попов
сергей рябков
лондон
безопасность
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления официального Лондона подразумевают, что провокационные действия британских кораблей в российских водах не исключены и в будущем, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.По его словам, вызывает недоумение реакция высокопоставленных должностных лиц Великобритании на недавнюю ситуацию с британским эсминцем Defender в Черном море."По заявлениям премьер-министра Бориса Джонсона и министра иностранных дел Доминика Рааба, Британия и далее будет добиваться так называемой "свободы навигации" тем способом, которым они это сделали. Это подразумевает, что такие провокационные действия британских кораблей не исключены и в будущем", - сказал Попов.В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы – их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России – это касается реальных жизненных интересов страны и народа.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ России.
https://ria.ru/20210712/nato-1740657885.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210713/istrebitel-1741118156.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, доминик рааб, су-24м, черное море, михаил попов, сергей рябков, лондон, безопасность
16:04 14.07.2021
 
Британия не исключила провокаций в российских водах, заявили в Совбезе

В Совбезе заявили, что Британия не исключила военных провокаций в российских водах и в будущем

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления официального Лондона подразумевают, что провокационные действия британских кораблей в российских водах не исключены и в будущем, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
По его словам, вызывает недоумение реакция высокопоставленных должностных лиц Великобритании на недавнюю ситуацию с британским эсминцем Defender в Черном море.
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"По заявлениям премьер-министра Бориса Джонсона и министра иностранных дел Доминика Рааба, Британия и далее будет добиваться так называемой "свободы навигации" тем способом, которым они это сделали. Это подразумевает, что такие провокационные действия британских кораблей не исключены и в будущем", - сказал Попов.
"Однако членов правительства Великобритании на используемых в провокационных целях кораблях и судах не будет. И в этой связи хочется задать вопрос тому же самому Борису Джонсону или Доминику Раабу – что они смогут ответить семьям британских моряков, за какие такие "великие" идеи моряки пострадают?" - добавил замсекретаря Совбеза.
В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы – их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России – это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ России.
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияДоминик РаабСу-24МЧерное мореМихаил ПоповСергей РябковЛондонБезопасность
 
 
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