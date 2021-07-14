https://ria.ru/20210714/vasilev-1741201302.html
Васильев обсудил с Любимовой создание центра моды
Васильев обсудил с Любимовой создание центра моды - РИА Новости, 14.07.2021
Васильев обсудил с Любимовой создание центра моды
Александр Васильев обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой создание центра моды. Об этом он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:44
2021-07-14T12:44
2021-07-14T12:51
культура
новости культуры
мода
ольга любимова
александр васильев (историк моды)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Александр Васильев обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой создание центра моды. Об этом он сообщил в личном микроблоге. "Мы представили министру проект создания Центра искусства моды. Мы также обсудили возможность реализации совместных проектов и создания частного музейного пространства", — пишет Васильев.Историк моды признался, что благодарен министру за интерес к его "деятельности, за конструктивные предложения и действительное желание сотрудничества". Васильев надеется, что в стране появится пространство, где представят постоянную экспозицию, основанную на его коллекции исторического костюма.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739916291.html
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новости культуры, мода, ольга любимова, александр васильев (историк моды)