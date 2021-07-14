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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210714/vasilev-1741201302.html
Васильев обсудил с Любимовой создание центра моды
Васильев обсудил с Любимовой создание центра моды - РИА Новости, 14.07.2021
Васильев обсудил с Любимовой создание центра моды
Александр Васильев обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой создание центра моды. Об этом он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:44
2021-07-14T12:51
культура
новости культуры
мода
ольга любимова
александр васильев (историк моды)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Александр Васильев обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой создание центра моды. Об этом он сообщил в личном микроблоге. "Мы представили министру проект создания Центра искусства моды. Мы также обсудили возможность реализации совместных проектов и создания частного музейного пространства", — пишет Васильев.Историк моды признался, что благодарен министру за интерес к его "деятельности, за конструктивные предложения и действительное желание сотрудничества". Васильев надеется, что в стране появится пространство, где представят постоянную экспозицию, основанную на его коллекции исторического костюма.
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новости культуры, мода, ольга любимова, александр васильев (историк моды)
12:44 14.07.2021 (обновлено: 12:51 14.07.2021)
 

Васильев обсудил с Любимовой создание центра моды

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев. Архивное фото
Историк моды Александр Васильев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Александр Васильев обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой создание центра моды. Об этом он сообщил в личном микроблоге.
"Мы представили министру проект создания Центра искусства моды. Мы также обсудили возможность реализации совместных проектов и создания частного музейного пространства", — пишет Васильев.
Историк моды признался, что благодарен министру за интерес к его "деятельности, за конструктивные предложения и действительное желание сотрудничества".
Васильев надеется, что в стране появится пространство, где представят постоянную экспозицию, основанную на его коллекции исторического костюма.
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