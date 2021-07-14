https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741249636.html
Россиян призвали привиться от коронавируса перед полетом за границу
Россиян призвали привиться от коронавируса перед полетом за границу - РИА Новости, 14.07.2021
Россиян призвали привиться от коронавируса перед полетом за границу
Россиянам рекомендуется сделать прививку от COVID-19 перед полетом за границу, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:02
2021-07-14T16:02
2021-07-14T16:10
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россиянам рекомендуется сделать прививку от COVID-19 перед полетом за границу, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1739823685.html
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16:02 14.07.2021 (обновлено: 16:10 14.07.2021)
Россиян призвали привиться от коронавируса перед полетом за границу
Оперштаб порекомендовал россиянам привиться от коронавируса перед полетом за границу