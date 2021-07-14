https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741249636.html

Россиян призвали привиться от коронавируса перед полетом за границу

Россиян призвали привиться от коронавируса перед полетом за границу - РИА Новости, 14.07.2021

Россиян призвали привиться от коронавируса перед полетом за границу

Россиянам рекомендуется сделать прививку от COVID-19 перед полетом за границу, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:02

2021-07-14T16:02

2021-07-14T16:10

туризм

туристы

новости - туризм

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977798_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_df9246a3057fda890c759c1ef1520a4d.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россиянам рекомендуется сделать прививку от COVID-19 перед полетом за границу, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1739823685.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество