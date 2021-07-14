https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741213476.html

Кузнецова: вакцинации детей от COVID-19 до конца испытаний не должно быть

Кузнецова: вакцинации детей от COVID-19 до конца испытаний не должно быть - РИА Новости, 14.07.2021

Кузнецова: вакцинации детей от COVID-19 до конца испытаний не должно быть

Вакцину против коронавируса детям и подросткам после ее регистрации следует делать только с согласия родителей, заявила уполномоченный при президенте России по... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:19

2021-07-14T12:19

2021-07-14T15:04

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вакцину против коронавируса детям и подросткам после ее регистрации следует делать только с согласия родителей, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября.Кузнецова также отметила, что она обсуждала с коллегами из "Единой России" вопрос об иммунизации детей в сентябре."Это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет. В России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков", — сказала омбудсмен.Она подчеркнула необходимость проведения полноценных клинических исследований. Разрешение на них получил центр имени Гамалеи.Кузнецова также напомнила, что в этом случае речь идет о здоровье детей. Она подчеркнула, что даже после регистрации вакцины для детей, ее надо делать по согласию родителей.В Москве 5 июля стартовало исследование препарата "Спутника V" для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Оно проходит на базе детской больницы имени З. А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в испытании выбрали сто россиян этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.Исследования продлятся год, дети будут находиться под постоянным наблюдением врачей. Кроме того, они будут вести дневник самонаблюдения в мобильном приложении, а медики будут контролировать их состояние по телефону.Третья фаза пройдет в московских детских поликлиниках, в ней примут участие 250 человек. Их набор начнется в конце лета этого года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/vaktsina-1736762112.html

https://ria.ru/20210707/deti-1740318314.html

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