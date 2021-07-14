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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741179263.html
Почти 70% московских врачей сделали прививку от коронавируса
Почти 70% московских врачей сделали прививку от коронавируса - РИА Новости, 14.07.2021
Почти 70% московских врачей сделали прививку от коронавируса
Почти 70% московских врачей сделали прививку от COVID-19, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:09
2021-07-14T08:22
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Почти 70% московских врачей сделали прививку от COVID-19, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Соцкомплекс с самого начала пандемии ориентирован на борьбу с коронавирусом, и наши сотрудники не понаслышке знают об опасности этой болезни. Кроме того, работники социальных учреждений, учителя и врачи постоянно взаимодействуют с жителями и как никто другой понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих. По состоянию на 14 июля привиты: 66% работников образовательных организаций города - а это практически все школы, детские сады и организации дополнительного образования, почти 70% работников московских медицинских организаций - больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения, 76% сотрудников социальных учреждений, работающих в пансионатах ветеранов труда, домах престарелых, в проекте "Московское долголетие", в центрах соцзащиты, центрах занятости и других организациях. А госслужащие перечисленных отраслей вакцинированы на 83%", - рассказала заммэра.
https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741175538.html
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вакцинация россиян от covid-19, анастасия ракова , москва, общество
08:09 14.07.2021 (обновлено: 08:22 14.07.2021)
 
Почти 70% московских врачей сделали прививку от коронавируса

Почти 70% московских врачей сделали прививку от коронавируса, сообщила заммэра Москвы Ракова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Почти 70% московских врачей сделали прививку от COVID-19, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.
"Соцкомплекс с самого начала пандемии ориентирован на борьбу с коронавирусом, и наши сотрудники не понаслышке знают об опасности этой болезни. Кроме того, работники социальных учреждений, учителя и врачи постоянно взаимодействуют с жителями и как никто другой понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих. По состоянию на 14 июля привиты: 66% работников образовательных организаций города - а это практически все школы, детские сады и организации дополнительного образования, почти 70% работников московских медицинских организаций - больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения, 76% сотрудников социальных учреждений, работающих в пансионатах ветеранов труда, домах престарелых, в проекте "Московское долголетие", в центрах соцзащиты, центрах занятости и других организациях. А госслужащие перечисленных отраслей вакцинированы на 83%", - рассказала заммэра.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
 
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