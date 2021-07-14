https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741179263.html

Почти 70% московских врачей сделали прививку от коронавируса

Почти 70% московских врачей сделали прививку от коронавируса - РИА Новости, 14.07.2021

Почти 70% московских врачей сделали прививку от коронавируса

Почти 70% московских врачей сделали прививку от COVID-19, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:09

2021-07-14T08:09

2021-07-14T08:22

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Почти 70% московских врачей сделали прививку от COVID-19, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Соцкомплекс с самого начала пандемии ориентирован на борьбу с коронавирусом, и наши сотрудники не понаслышке знают об опасности этой болезни. Кроме того, работники социальных учреждений, учителя и врачи постоянно взаимодействуют с жителями и как никто другой понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих. По состоянию на 14 июля привиты: 66% работников образовательных организаций города - а это практически все школы, детские сады и организации дополнительного образования, почти 70% работников московских медицинских организаций - больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения, 76% сотрудников социальных учреждений, работающих в пансионатах ветеранов труда, домах престарелых, в проекте "Московское долголетие", в центрах соцзащиты, центрах занятости и других организациях. А госслужащие перечисленных отраслей вакцинированы на 83%", - рассказала заммэра.

https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741175538.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, анастасия ракова , москва, общество