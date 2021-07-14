https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741217658.html

В Минздраве рассказали о проблемах в разработке вакцины от гепатита C

В Минздраве рассказали о проблемах в разработке вакцины от гепатита C - РИА Новости, 14.07.2021

В Минздраве рассказали о проблемах в разработке вакцины от гепатита C

Вакцины от гепатита С пока нет из-за изменчивости его поверхностного белка, однако разработки ведутся, заявил главный внештатный специалист по инфекционным... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:45

2021-07-14T12:45

2021-07-14T12:45

гепатит c

владимир чуланов

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

первый мгму имени сеченова

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вакцины от гепатита С пока нет из-за изменчивости его поверхностного белка, однако разработки ведутся, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор кафедры инфекционных болезней медико-профилактического факультета первого МГМУ им И.М. Сеченова, замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов."Пока нет. Это связано с особенностью данного вируса. В чем она состоит - в том, что у вируса очень изменчивая поверхностная структура. Обычно мы делаем вакцину, которая направлена против поверхностных антигенов, поверхностных белков вируса, чтобы быстро его нейтрализовать, но у вируса гепатита С эта структура очень быстро меняется, настолько быстро, что успеть в разработке вакцин за этим очень сложно... По-прежнему разработки ведутся, и я думаю, что однажды и с этим мы тоже справимся, но пока не в самое ближайшее время", - заявил Чуланов в ходе конференции "На пути к элиминации гепатита С в России. Этап первый: здоровые подростки - здоровое будущее".

https://ria.ru/20200817/1575794830.html

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гепатит c, владимир чуланов, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), первый мгму имени сеченова