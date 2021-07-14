Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
06:02 14.07.2021 (обновлено: 06:08 14.07.2021)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, для этого все делается, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В Москве уже проходит исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, оно началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали сто россиян этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.
"У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", — рассказал Гинцбург о ходе испытаний.
Специалист заявил, что вакцинация подростков в России должна начаться к 20 сентября.
"Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем", — добавил Гинцбург.
Собеседник агентства подчеркнул, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, и их необходимо защитить.