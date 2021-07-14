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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741175538.html
Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021
Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, для этого все делается, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T06:02
2021-07-14T06:08
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, для этого все делается, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.В Москве уже проходит исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, оно началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали сто россиян этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.Специалист заявил, что вакцинация подростков в России должна начаться к 20 сентября."Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем", — добавил Гинцбург.Собеседник агентства подчеркнул, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, и их необходимо защитить.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, москва, общество
Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
06:02 14.07.2021 (обновлено: 06:08 14.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, для этого все делается, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В Москве уже проходит исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, оно началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали сто россиян этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

"У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", — рассказал Гинцбург о ходе испытаний.

Специалист заявил, что вакцинация подростков в России должна начаться к 20 сентября.
"Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем", — добавил Гинцбург.
Собеседник агентства подчеркнул, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, и их необходимо защитить.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургМоскваОбщество
 
 
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