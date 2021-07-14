https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741175538.html

Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19

Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021

Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19

Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, для этого все делается, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T06:02

2021-07-14T06:02

2021-07-14T06:08

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, для этого все делается, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.В Москве уже проходит исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, оно началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали сто россиян этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.Специалист заявил, что вакцинация подростков в России должна начаться к 20 сентября."Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем", — добавил Гинцбург.Собеседник агентства подчеркнул, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, и их необходимо защитить.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/koronavirus-1741088945.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, москва, общество