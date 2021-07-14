Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/ubiystvo-1741207601.html
Жителя КЧР заподозрили в убийстве четырнадцатилетней девушки
Жителя КЧР заподозрили в убийстве четырнадцатилетней девушки - РИА Новости, 14.07.2021
Жителя КЧР заподозрили в убийстве четырнадцатилетней девушки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии по подозрению в убийстве 14-летней девушки, сообщает следственное управление СК РФ по РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:49
2021-07-14T11:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
черкесск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
ПЯТИГОРСК, 14 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии по подозрению в убийстве 14-летней девушки, сообщает следственное управление СК РФ по региону."В среду поступило сообщение об обнаружении тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти в подъезде одного из многоквартирных домов, расположенных по улице Новая города Черкесска. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.Отмечается, что преступление удалось раскрыть "по горячим следам", по подозрению в его совершении был задержан житель региона."Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведен осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы", - сказано в релизе.
https://ria.ru/20210714/ubiystvo-1741189521.html
https://ria.ru/20210309/ubiystvo-1600420093.html
россия
черкесск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), черкесск, происшествия
11:49 14.07.2021
 
Жителя КЧР заподозрили в убийстве четырнадцатилетней девушки

Жителя Карачаево-Черкесии заподозрили в убийстве четырнадцатилетней девушки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 14 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии по подозрению в убийстве 14-летней девушки, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"В среду поступило сообщение об обнаружении тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти в подъезде одного из многоквартирных домов, расположенных по улице Новая города Черкесска. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 10:08
В Курской области врач, обвиняемый в убийстве медсестры, пойдет под суд
Отмечается, что преступление удалось раскрыть "по горячим следам", по подозрению в его совершении был задержан житель региона.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведен осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы", - сказано в релизе.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 10:38
В Новосибирске арестовали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЧеркесскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Москвичей предупредили о граде и грозах
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
Лента новостейМолния