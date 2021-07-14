https://ria.ru/20210714/ubiystvo-1741207601.html
Жителя КЧР заподозрили в убийстве четырнадцатилетней девушки
Жителя КЧР заподозрили в убийстве четырнадцатилетней девушки - РИА Новости, 14.07.2021
Жителя КЧР заподозрили в убийстве четырнадцатилетней девушки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии по подозрению в убийстве 14-летней девушки, сообщает следственное управление СК РФ по РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:49
2021-07-14T11:49
2021-07-14T11:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
черкесск
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 14 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии по подозрению в убийстве 14-летней девушки, сообщает следственное управление СК РФ по региону."В среду поступило сообщение об обнаружении тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти в подъезде одного из многоквартирных домов, расположенных по улице Новая города Черкесска. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.Отмечается, что преступление удалось раскрыть "по горячим следам", по подозрению в его совершении был задержан житель региона."Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведен осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы", - сказано в релизе.
https://ria.ru/20210714/ubiystvo-1741189521.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), черкесск, происшествия
Жителя КЧР заподозрили в убийстве четырнадцатилетней девушки
Жителя Карачаево-Черкесии заподозрили в убийстве четырнадцатилетней девушки