https://ria.ru/20210714/ubiystvo-1741189521.html

В Курской области врач, обвиняемый в убийстве медсестры, пойдет под суд

В Курской области врач, обвиняемый в убийстве медсестры, пойдет под суд - РИА Новости, 14.07.2021

В Курской области врач, обвиняемый в убийстве медсестры, пойдет под суд

Анестезиолог-реаниматолог Фатежской районной больницы предстанет перед судом по обвинению в убийстве молодой медсестры, сообщает в среду управление СК РФ по... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:08

2021-07-14T10:08

2021-07-14T10:08

россия

следственный комитет россии (ск рф)

курск

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Анестезиолог-реаниматолог Фатежской районной больницы предстанет перед судом по обвинению в убийстве молодой медсестры, сообщает в среду управление СК РФ по региону.По данным следствия, в ночь с 26 на 27 марта обвиняемый, находясь в помещении больницы с 21-летней сотрудницей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений стал ее избивать и душить. Смерть девушки наступила от асфиксии. Происшествие вызвало резонанс. Мужчину задержали, СК возбудил дело об убийстве."Золотухинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Курска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Мотивы убийства следствием не разглашаются.По данным Фатежского районного суда, об обвиняемом известно то, что он женат, детей не имеет, ранее к уголовно ответственности не привлекался.

https://ria.ru/20210708/ubiystvo-1740438228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), курск, происшествия