https://ria.ru/20210714/ubiystvo-1741189521.html
В Курской области врач, обвиняемый в убийстве медсестры, пойдет под суд
В Курской области врач, обвиняемый в убийстве медсестры, пойдет под суд - РИА Новости, 14.07.2021
В Курской области врач, обвиняемый в убийстве медсестры, пойдет под суд
Анестезиолог-реаниматолог Фатежской районной больницы предстанет перед судом по обвинению в убийстве молодой медсестры, сообщает в среду управление СК РФ по... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:08
2021-07-14T10:08
2021-07-14T10:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
курск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Анестезиолог-реаниматолог Фатежской районной больницы предстанет перед судом по обвинению в убийстве молодой медсестры, сообщает в среду управление СК РФ по региону.По данным следствия, в ночь с 26 на 27 марта обвиняемый, находясь в помещении больницы с 21-летней сотрудницей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений стал ее избивать и душить. Смерть девушки наступила от асфиксии. Происшествие вызвало резонанс. Мужчину задержали, СК возбудил дело об убийстве."Золотухинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Курска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Мотивы убийства следствием не разглашаются.По данным Фатежского районного суда, об обвиняемом известно то, что он женат, детей не имеет, ранее к уголовно ответственности не привлекался.
https://ria.ru/20210708/ubiystvo-1740438228.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), курск, происшествия
В Курской области врач, обвиняемый в убийстве медсестры, пойдет под суд
В Курской области анестезиолог-реаниматолог, обвиняемый в убийстве медсестры, пойдет под суд