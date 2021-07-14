https://ria.ru/20210714/trudoustroystvo-1741226427.html
Тюменские власти рассказали о планах трудоустройства несовершеннолетних
Тюменские власти рассказали о планах трудоустройства несовершеннолетних - РИА Новости, 14.07.2021
Тюменские власти рассказали о планах трудоустройства несовершеннолетних
Служба занятости населения Тюменской области планирует в этом году трудоустроить не менее 23 тысяч несовершеннолетних граждан, сообщает областной департамент... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:36
2021-07-14T13:36
2021-07-14T13:36
тюменская область
тюменская область
общество
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ТЮМЕНЬ, 14 июл – РИА Новости. Служба занятости населения Тюменской области планирует в этом году трудоустроить не менее 23 тысяч несовершеннолетних граждан, сообщает областной департамент труда и занятости населения. Как уточняет департамент, в первом полугодии органы занятости населения в рамках мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с работодателями области заключили договоры на создание почти 13 тысяч временных рабочих мест для подростков. "Наибольшее количество рабочих мест созданы организациями в области образования (44,2%), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (25,74%), администрациями (14%) и в других областях", - говорится в пресс-релизе.Подростки работают по профессиям: помощник педагога-организатора, вожатый, культорганизатор, библиотекарь, инструктор по спорту, делопроизводитель, цветовод, художник-оформитель, упаковщик, администратор, садовод, рабочий зеленого хозяйства, курьер, фотограф, экскурсовод, рабочий по благоустройству населенных пунктов и другим. При трудоустройстве ребятам дополнительно к заработной плате выплачивается материальная поддержка от службы занятости.
https://ria.ru/20210712/zhivotnovodstvo-1740926114.html
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РИА Новости
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тюменская область, общество
ТЮМЕНЬ, 14 июл – РИА Новости.
Служба занятости населения Тюменской области
планирует в этом году трудоустроить не менее 23 тысяч несовершеннолетних граждан, сообщает областной департамент труда и занятости населения.
Как уточняет департамент, в первом полугодии органы занятости населения в рамках мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с работодателями области заключили договоры на создание почти 13 тысяч временных рабочих мест для подростков. "Наибольшее количество рабочих мест созданы организациями в области образования (44,2%), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (25,74%), администрациями (14%) и в других областях", - говорится в пресс-релизе.
Подростки работают по профессиям: помощник педагога-организатора, вожатый, культорганизатор, библиотекарь, инструктор по спорту, делопроизводитель, цветовод, художник-оформитель, упаковщик, администратор, садовод, рабочий зеленого хозяйства, курьер, фотограф, экскурсовод, рабочий по благоустройству населенных пунктов и другим.
При трудоустройстве ребятам дополнительно к заработной плате выплачивается материальная поддержка от службы занятости.