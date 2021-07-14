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Толстой напомнил о равенстве перед законом вне зависимости от ориентации
Толстой напомнил о равенстве перед законом вне зависимости от ориентации - РИА Новости, 14.07.2021
Толстой напомнил о равенстве перед законом вне зависимости от ориентации
В России все граждане равны перед законом, дополнительных прав для меньшинств не возникает, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") в эфире... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:23
2021-07-14T14:23
россия
петр толстой
госдума рф
лгбт-сообщество
общество
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В России все граждане равны перед законом, дополнительных прав для меньшинств не возникает, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Ранее Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни"."У нас позиция такая, в России все граждане равны перед законом, дополнительных прав для людей, потому что они относят себя к меньшинствам, не возникает, именно это бесит европейцев", - заявил Толстой.Также он рассказал о положении представителей ЛГБТ-сообществ в Европе."Есть белое, а есть черное, им нужно размыть норму, чтобы были экзотические оттенки серого с радужными цветами… У них предлагают детям выбирать пол, в самолетах теперь обращения "дамы и господа" отменяется, чтобы не задеть чувства трансгендеров. Это, к сожалению, активная позиция извращенцев, которые пытаются нам навязать свою исключительность, свои дополнительные права", - сообщил Толстой.
https://ria.ru/20210704/vkusvill-1739843451.html
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россия, петр толстой, госдума рф, лгбт-сообщество, общество
14:23 14.07.2021
 
Толстой напомнил о равенстве перед законом вне зависимости от ориентации

Петр Толстой напомнил, что все граждане РФ равны перед законом вне зависимости от ориентации

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В России все граждане равны перед законом, дополнительных прав для меньшинств не возникает, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
Ранее Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".
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"У нас позиция такая, в России все граждане равны перед законом, дополнительных прав для людей, потому что они относят себя к меньшинствам, не возникает, именно это бесит европейцев", - заявил Толстой.
Также он рассказал о положении представителей ЛГБТ-сообществ в Европе.
"Есть белое, а есть черное, им нужно размыть норму, чтобы были экзотические оттенки серого с радужными цветами… У них предлагают детям выбирать пол, в самолетах теперь обращения "дамы и господа" отменяется, чтобы не задеть чувства трансгендеров. Это, к сожалению, активная позиция извращенцев, которые пытаются нам навязать свою исключительность, свои дополнительные права", - сообщил Толстой.
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РоссияПетр ТолстойГосдума РФЛГБТ-сообществоОбщество
 
 
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