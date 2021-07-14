Толстой напомнил о равенстве перед законом вне зависимости от ориентации
Петр Толстой напомнил, что все граждане РФ равны перед законом вне зависимости от ориентации
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В России все граждане равны перед законом, дополнительных прав для меньшинств не возникает, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
Ранее Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".
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"У нас позиция такая, в России все граждане равны перед законом, дополнительных прав для людей, потому что они относят себя к меньшинствам, не возникает, именно это бесит европейцев", - заявил Толстой.
Также он рассказал о положении представителей ЛГБТ-сообществ в Европе.
"Есть белое, а есть черное, им нужно размыть норму, чтобы были экзотические оттенки серого с радужными цветами… У них предлагают детям выбирать пол, в самолетах теперь обращения "дамы и господа" отменяется, чтобы не задеть чувства трансгендеров. Это, к сожалению, активная позиция извращенцев, которые пытаются нам навязать свою исключительность, свои дополнительные права", - сообщил Толстой.