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Толстой прокомментировал позицию ЕСПЧ по ЛГБТ в России
Толстой прокомментировал позицию ЕСПЧ по ЛГБТ в России - РИА Новости, 14.07.2021
Толстой прокомментировал позицию ЕСПЧ по ЛГБТ в России
России не следует покидать Совет Европы из-за рекомендации Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о возможности регистрации брака однополых пар в РФ, но... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:23
2021-07-14T14:23
россия
обсе
европейский суд
петр толстой
госдума рф
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. России не следует покидать Совет Европы из-за рекомендации Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о возможности регистрации брака однополых пар в РФ, но вероятно, придется покинуть организацию по более заслуживающему поводу, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Ранее Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни"."По поводу Совета Европы, так же как и по поводу ОБСЕ, избиратели говорят - давайте уже встанем, выйдем уже и прекратим с ними общаться. Конечно, такая реакция она у всех, кто там находится, как и у меня. Это желание просто плюнуть, перекреститься и выйти. Выходить оттуда совсем, наверное, рано или поздно нам придется, но давайте подождем, когда мы сможем это сделать по какому-то заслуживающему поводу", - заявил Толстой.Он пояснил, что это канал для продвижения интересов РФ, "для продвижения нашей повестки, для того, чтобы суметь объяснить этим людям, чем живет наша страна, почему те или иные представители, избранные народом, могут им какие-то вещи неприятные говорить".Толстой добавил, что связь с СЕ для диалога сохранять стоит.
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россия, обсе, европейский суд, петр толстой, госдума рф
14:23 14.07.2021
 
Толстой прокомментировал позицию ЕСПЧ по ЛГБТ в России

Толстой заявил, что покидать Совет Европы из-за позиции ЕСПЧ по ЛГБТ не следует

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. России не следует покидать Совет Европы из-за рекомендации Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о возможности регистрации брака однополых пар в РФ, но вероятно, придется покинуть организацию по более заслуживающему поводу, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
Ранее Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".
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"По поводу Совета Европы, так же как и по поводу ОБСЕ, избиратели говорят - давайте уже встанем, выйдем уже и прекратим с ними общаться. Конечно, такая реакция она у всех, кто там находится, как и у меня. Это желание просто плюнуть, перекреститься и выйти. Выходить оттуда совсем, наверное, рано или поздно нам придется, но давайте подождем, когда мы сможем это сделать по какому-то заслуживающему поводу", - заявил Толстой.
Он пояснил, что это канал для продвижения интересов РФ, "для продвижения нашей повестки, для того, чтобы суметь объяснить этим людям, чем живет наша страна, почему те или иные представители, избранные народом, могут им какие-то вещи неприятные говорить".
Толстой добавил, что связь с СЕ для диалога сохранять стоит.
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