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Наука
https://ria.ru/20210714/tekhnologiya-1741243615.html
В России разработали технологию воссоздания снов
В России разработали технологию воссоздания снов - РИА Новости, 14.07.2021
В России разработали технологию воссоздания снов
Новая российская технология воссоздания снов поможет при восстановлении после инсультов и коронавируса, рассказал РИА Новости генеральный директор компании... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:28
2021-07-14T15:28
наука
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
технологии
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новая российская технология воссоздания снов поможет при восстановлении после инсультов и коронавируса, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Нейроботикс", участник отраслевого союза NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Конышев.По его словам, компания разработала аппаратно-программный комплекс - нейрогарнитуру, которая связана с приложением в телефоне или компьютере. Гарнитура ловит сигналы электроэнцефалограммы, считывает активность мозга с поверхности головы и таким образом получает данные о состоянии мозга. Данная технология также может использоваться и для воссоздания снов - поскольку во время сна активность мозга продолжается, то можно определить, какого рода сон видел человек."Разработанный аппаратно-программный комплекс позволяет локализовать источники активности мозга на разные аудиовизуальные стимулы, а впоследствии тренировать его за счет биологической обратной связи (нейроБОС). В рамках постинсультной реабилитации очень важно как можно скорее начинать тренировки, чтобы сохранить не пострадавшие нейронные связи и начать формировать новые. Во время сна человек часто более восприимчив, и это время также можно и нужно использовать для восстановления", - рассказал Конышев.Он также сообщил, что сфер применения технологии много, в том числе сейчас на рынок активно внедряются нейротренинги для постковидного восстановления. "Это психотренинги, направленные на восстановление состояния глубинного расслабления (состояние, при котором организм хорошо восстанавливается, подобного эффекта можно добиться также в ходе многолетних медитативных практик)... Также можно использовать разработку для нейрокоррекции детей с расстройствами аутистического спектра и другими проблемами развития", - добавил он.
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россия, национальная технологическая инициатива (нти), технологии
15:28 14.07.2021
 
В России разработали технологию воссоздания снов

Глава "Нейроботикс" Конышев заявил, что компания разработала технологию воссоздания снов

© Depositphotos / piotr_marcinskiПробуждение
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Depositphotos / piotr_marcinski
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новая российская технология воссоздания снов поможет при восстановлении после инсультов и коронавируса, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Нейроботикс", участник отраслевого союза NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Конышев.
По его словам, компания разработала аппаратно-программный комплекс - нейрогарнитуру, которая связана с приложением в телефоне или компьютере. Гарнитура ловит сигналы электроэнцефалограммы, считывает активность мозга с поверхности головы и таким образом получает данные о состоянии мозга. Данная технология также может использоваться и для воссоздания снов - поскольку во время сна активность мозга продолжается, то можно определить, какого рода сон видел человек.
"Разработанный аппаратно-программный комплекс позволяет локализовать источники активности мозга на разные аудиовизуальные стимулы, а впоследствии тренировать его за счет биологической обратной связи (нейроБОС). В рамках постинсультной реабилитации очень важно как можно скорее начинать тренировки, чтобы сохранить не пострадавшие нейронные связи и начать формировать новые. Во время сна человек часто более восприимчив, и это время также можно и нужно использовать для восстановления", - рассказал Конышев.
Он также сообщил, что сфер применения технологии много, в том числе сейчас на рынок активно внедряются нейротренинги для постковидного восстановления. "Это психотренинги, направленные на восстановление состояния глубинного расслабления (состояние, при котором организм хорошо восстанавливается, подобного эффекта можно добиться также в ходе многолетних медитативных практик)... Также можно использовать разработку для нейрокоррекции детей с расстройствами аутистического спектра и другими проблемами развития", - добавил он.
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