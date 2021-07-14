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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210714/svyatye-1740436315.html
Православные отмечают праздник бессребреников Космы и Дамиана
Православные отмечают праздник бессребреников Космы и Дамиана - РИА Новости, 14.07.2021
Православные отмечают праздник бессребреников Космы и Дамиана
Православная церковь отмечает в среду день памяти святых братьев Космы и Дамиана Римских, в народе же этот день называют Летними Кузьминками. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T00:00
2021-07-14T00:00
религия и мировоззрение
религиозные праздники
рим
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Православная церковь отмечает в среду день памяти святых братьев Космы и Дамиана Римских, в народе же этот день называют Летними Кузьминками.Церковь почитает их как целителей, бессребреников и чудотворцев. Жизнь Космы и Дамиана, согласно вероучению, является для верующих образцом стойкости и бескорыстного служения людям.Братья Косма и Дамиан жили в Риме приблизительно в III-IV веках. Воспитанные родителями в правилах христианского благочестия, они вели целомудренную жизнь и обладали даром врачевания. Своим добрым отношением братья обратили многих к христианской вере. За бескорыстную помощь больным братьев называли "безмездными врачами".Согласно житию святых, римские власти обеспокоились столь сильным влиянием братьев. И послали за врачами воинов. Услышав об этом, христиане попросили Косму и Дамиана спрятаться ради тех, кто нуждался в их помощи. Не обнаружив братьев, солдаты схватили других членов общины. Тогда Косма и Дамиан вышли из убежища и отдали себя в руки стражников, попросив отпустить пленных.В Риме братьев сначала бросили в темницу, а затем повели на суд. Косма и Дамиан открыто исповедовали перед римским императором и судом свою веру во Христа, отказавшись принести жертвы языческим богам. Они говорили: "Мы никому не причинили зла, мы не занимаемся волшебством и чародейством, в чём вы нас обвиняете. Мы врачуем недуги силой Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и не берём никакого вознаграждения за помощь больным". Однако римский император Карин был непреклонен.По молитве святых братьев, согласно житию, Бог поразил Карина внезапной болезнью. Видевшие это, просили братьев исцелить императора, и сам правитель умолял святых, обещая обратиться в христианскую веру. Святые исполнили его просьбу. После этого Косма и Дамиан были отпущены на свободу и вернулись к врачеванию. Однако старый врач, у которого братья обучались медицине, позавидовал их славе. Он позвал учеников якобы для сбора лекарственных трав и, заведя их далеко в горы, убил. Тела же сбросил в реку.Сегодня святых бессребреников Косму и Дамиану считают заступниками всех христиан, особенно тех, кто бескорыстно совершает добрые дела и помогает нуждающимся. Так же им молятся об исцелении духовных и телесных недугов.
https://ria.ru/20210627/svyatye-1738669605.html
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религиозные праздники, рим

Православные отмечают праздник бессребреников Космы и Дамиана

00:00 14.07.2021
 
© РИА НовостиФрагмент иконы "Святые Чудотворцы бессребренники Косма и Дамиан", написанная священником Сергеем Симаковым в XX веке
Фрагмент иконы Святые Чудотворцы бессребренники Косма и Дамиан, написанная священником Сергеем Симаковым в XX веке - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Православная церковь отмечает в среду день памяти святых братьев Космы и Дамиана Римских, в народе же этот день называют Летними Кузьминками.
Церковь почитает их как целителей, бессребреников и чудотворцев. Жизнь Космы и Дамиана, согласно вероучению, является для верующих образцом стойкости и бескорыстного служения людям.
Братья Косма и Дамиан жили в Риме приблизительно в III-IV веках. Воспитанные родителями в правилах христианского благочестия, они вели целомудренную жизнь и обладали даром врачевания. Своим добрым отношением братья обратили многих к христианской вере. За бескорыстную помощь больным братьев называли "безмездными врачами".
Согласно житию святых, римские власти обеспокоились столь сильным влиянием братьев. И послали за врачами воинов. Услышав об этом, христиане попросили Косму и Дамиана спрятаться ради тех, кто нуждался в их помощи. Не обнаружив братьев, солдаты схватили других членов общины. Тогда Косма и Дамиан вышли из убежища и отдали себя в руки стражников, попросив отпустить пленных.
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В Риме братьев сначала бросили в темницу, а затем повели на суд. Косма и Дамиан открыто исповедовали перед римским императором и судом свою веру во Христа, отказавшись принести жертвы языческим богам. Они говорили: "Мы никому не причинили зла, мы не занимаемся волшебством и чародейством, в чём вы нас обвиняете. Мы врачуем недуги силой Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и не берём никакого вознаграждения за помощь больным". Однако римский император Карин был непреклонен.
По молитве святых братьев, согласно житию, Бог поразил Карина внезапной болезнью. Видевшие это, просили братьев исцелить императора, и сам правитель умолял святых, обещая обратиться в христианскую веру. Святые исполнили его просьбу. После этого Косма и Дамиан были отпущены на свободу и вернулись к врачеванию. Однако старый врач, у которого братья обучались медицине, позавидовал их славе. Он позвал учеников якобы для сбора лекарственных трав и, заведя их далеко в горы, убил. Тела же сбросил в реку.
Сегодня святых бессребреников Косму и Дамиану считают заступниками всех христиан, особенно тех, кто бескорыстно совершает добрые дела и помогает нуждающимся. Так же им молятся об исцелении духовных и телесных недугов.
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