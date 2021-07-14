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"Что с мозгами?" Китайцы раскритиковали новую стратегию Евросоюза
"Что с мозгами?" Китайцы раскритиковали новую стратегию Евросоюза - РИА Новости, 14.07.2021
"Что с мозгами?" Китайцы раскритиковали новую стратегию Евросоюза
Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" высказались о результатах встречи лидеров стран Евросоюза, по итогам которой была утверждена их новая стратегия. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:15
2021-07-14T10:51
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брюссель
евросоюз
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" высказались о результатах встречи лидеров стран Евросоюза, по итогам которой была утверждена их новая стратегия.Многие посчитали, что такое противостояние инициативе "Один пояс — один путь" обусловлено влиянием Вашингтона."ЕС подходит только для того, чтобы быть последователем Соединенных Штатов. Если он хочет стать полюсом мира, США ему никогда этого не позволят", — считает другой комментатор."Я не знаю, что с мозгами у лидеров стран ЕС. У них дома инфраструктура испорчена, а они хотят "помогать" другим", — написал еще один юзер."ЕС не хочет объединять усилия с Соединенными Штатами, но конечный результат их деятельности — только усиление их влияния. ЕС выступает лишь вспомогательной ступенькой и не сможет увеличивать свое влияние. Вот так Европейский союз стал подспорьем для Америки!" — подытожили читатели.В понедельник в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Главы ведомств решили продлить антироссийские санкции и утвердили новую стратегию "Глобально связанная Европа". Ее цель — повышение конкурентоспособности ЕС, а в основе лежит идея противостояния китайской инициативе "Один пояс — один путь". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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вашингтон (город), брюссель, евросоюз, китай, сша, в мире
10:15 14.07.2021 (обновлено: 10:51 14.07.2021)
 
"Что с мозгами?" Китайцы раскритиковали новую стратегию Евросоюза

Читатели "Хуаньцю шибао" упрекнули Европу в несамостоятельности после встречи лидеров ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" высказались о результатах встречи лидеров стран Евросоюза, по итогам которой была утверждена их новая стратегия.
Многие посчитали, что такое противостояние инициативе "Один пояс — один путь" обусловлено влиянием Вашингтона.
"Разве не будет проще, если ЕС просто признает, что Соединенные Штаты являются их страной-сюзереном?" — выразил мнение один из пользователей сайта.
"ЕС подходит только для того, чтобы быть последователем Соединенных Штатов. Если он хочет стать полюсом мира, США ему никогда этого не позволят", — считает другой комментатор.
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"Я не знаю, что с мозгами у лидеров стран ЕС. У них дома инфраструктура испорчена, а они хотят "помогать" другим", — написал еще один юзер.
"ЕС не хочет объединять усилия с Соединенными Штатами, но конечный результат их деятельности — только усиление их влияния. ЕС выступает лишь вспомогательной ступенькой и не сможет увеличивать свое влияние. Вот так Европейский союз стал подспорьем для Америки!" — подытожили читатели.
В понедельник в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Главы ведомств решили продлить антироссийские санкции и утвердили новую стратегию "Глобально связанная Европа". Ее цель — повышение конкурентоспособности ЕС, а в основе лежит идея противостояния китайской инициативе "Один пояс — один путь".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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