https://ria.ru/20210714/strategiya-1741190126.html

"Что с мозгами?" Китайцы раскритиковали новую стратегию Евросоюза

"Что с мозгами?" Китайцы раскритиковали новую стратегию Евросоюза - РИА Новости, 14.07.2021

"Что с мозгами?" Китайцы раскритиковали новую стратегию Евросоюза

Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" высказались о результатах встречи лидеров стран Евросоюза, по итогам которой была утверждена их новая стратегия. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:15

2021-07-14T10:15

2021-07-14T10:51

вашингтон (город)

брюссель

евросоюз

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" высказались о результатах встречи лидеров стран Евросоюза, по итогам которой была утверждена их новая стратегия.Многие посчитали, что такое противостояние инициативе "Один пояс — один путь" обусловлено влиянием Вашингтона."ЕС подходит только для того, чтобы быть последователем Соединенных Штатов. Если он хочет стать полюсом мира, США ему никогда этого не позволят", — считает другой комментатор."Я не знаю, что с мозгами у лидеров стран ЕС. У них дома инфраструктура испорчена, а они хотят "помогать" другим", — написал еще один юзер."ЕС не хочет объединять усилия с Соединенными Штатами, но конечный результат их деятельности — только усиление их влияния. ЕС выступает лишь вспомогательной ступенькой и не сможет увеличивать свое влияние. Вот так Европейский союз стал подспорьем для Америки!" — подытожили читатели.В понедельник в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Главы ведомств решили продлить антироссийские санкции и утвердили новую стратегию "Глобально связанная Европа". Ее цель — повышение конкурентоспособности ЕС, а в основе лежит идея противостояния китайской инициативе "Один пояс — один путь". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210714/blinken-1741171968.html

https://ria.ru/20210712/kreml-1740910946.html

вашингтон (город)

брюссель

китай

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вашингтон (город), брюссель, евросоюз, китай, сша, в мире