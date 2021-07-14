17:03 14.07.2021 (обновлено: 19:25 14.07.2021)
Украина — проект Киссинджера. Болгары высказались о статье Путина
Болгары оценили статью Путина об украинцах и русских
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы о статье "Об историческом единстве русских и украинцев"
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели болгарских СМИ прокомментировали статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".
В ней российский лидер отметил, что убежден в единстве двух народов. Он напомнил об общем культурном наследии, которое невозможно поделить. Возникшая между Москвой и Киевом стена — это большая общая беда и трагедия, подчеркнул Путин. По его мнению, в 2014 году Запад вмешался в дела Украины, а ее государственную политику стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов.
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"Азиаты вновь хотят поработить древнейшую нацию и пользоваться творческим гением потомков древних шумеров. Однако у них нет шансов, потому что гордые наследники своих великих предков, вкусив однажды свободу, демократию и евроатлантические ценности, скорее умрут, чем вернутся под гнет потомков Орды", — сыронизировал Тарас Василиевич.
"Мои поздравления президенту Путину — очень толковая статья. Жаль украинский народ, сын Байдена украл миллиарды, в стране царит жесткая коррупция и нищета, так еще и президент — юморист", — написал Зло джудже.
"Украина была основана в 1991 году Генри Киссинджером, чтобы противопоставить русским русских", — считает фактите.
"В 2014 году Россия недооценила подлость и коварство Запада", — убежден пользователь под ником наблюдател.
"Путин в самой статье ясно говорит о том, что Украина в границах после 1991 года — продукт СССР. И в принципе правильно же, что кто как входил, так пусть и выходит… Что это за "подарки" — Крым, Донбасс, Одесская область, Галиция и прочее?" — задался вопросом 007.
"Зеленский называет Россию Каином, но хочет два миллиарда за транзит газа?! Так вы все-таки братья и будете торговать или вы враги? Потому что, если вы враги, с чего это Москва должна платить вам за транзит? Определитесь. На два стула не сядешь: либо вы партнеры, либо вы воюете", — подытожил Някoй.
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