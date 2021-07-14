https://ria.ru/20210714/statya-1741263057.html

Украина — проект Киссинджера. Болгары высказались о статье Путина

Украина — проект Киссинджера. Болгары высказались о статье Путина - РИА Новости, 14.07.2021

Украина — проект Киссинджера. Болгары высказались о статье Путина

Читатели болгарских СМИ прокомментировали статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:03

2021-07-14T17:03

2021-07-14T19:25

россия

генри киссинджер

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели болгарских СМИ прокомментировали статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".В ней российский лидер отметил, что убежден в единстве двух народов. Он напомнил об общем культурном наследии, которое невозможно поделить. Возникшая между Москвой и Киевом стена — это большая общая беда и трагедия, подчеркнул Путин. По его мнению, в 2014 году Запад вмешался в дела Украины, а ее государственную политику стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов."Азиаты вновь хотят поработить древнейшую нацию и пользоваться творческим гением потомков древних шумеров. Однако у них нет шансов, потому что гордые наследники своих великих предков, вкусив однажды свободу, демократию и евроатлантические ценности, скорее умрут, чем вернутся под гнет потомков Орды", — сыронизировал Тарас Василиевич."Украина была основана в 1991 году Генри Киссинджером, чтобы противопоставить русским русских", — считает фактите."В 2014 году Россия недооценила подлость и коварство Запада", — убежден пользователь под ником наблюдател."Путин в самой статье ясно говорит о том, что Украина в границах после 1991 года — продукт СССР. И в принципе правильно же, что кто как входил, так пусть и выходит… Что это за "подарки" — Крым, Донбасс, Одесская область, Галиция и прочее?" — задался вопросом 007."Зеленский называет Россию Каином, но хочет два миллиарда за транзит газа?! Так вы все-таки братья и будете торговать или вы враги? Потому что, если вы враги, с чего это Москва должна платить вам за транзит? Определитесь. На два стула не сядешь: либо вы партнеры, либо вы воюете", — подытожил Някoй.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210713/putin-1741161313.html

https://ria.ru/20210713/statya-1741045003.html

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россия, генри киссинджер, владимир путин, украина, в мире