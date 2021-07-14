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Украина — проект Киссинджера. Болгары высказались о статье Путина
Украина — проект Киссинджера. Болгары высказались о статье Путина - РИА Новости, 14.07.2021
Украина — проект Киссинджера. Болгары высказались о статье Путина
Читатели болгарских СМИ прокомментировали статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:03
2021-07-14T19:25
россия
генри киссинджер
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели болгарских СМИ прокомментировали статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".В ней российский лидер отметил, что убежден в единстве двух народов. Он напомнил об общем культурном наследии, которое невозможно поделить. Возникшая между Москвой и Киевом стена — это большая общая беда и трагедия, подчеркнул Путин. По его мнению, в 2014 году Запад вмешался в дела Украины, а ее государственную политику стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов."Азиаты вновь хотят поработить древнейшую нацию и пользоваться творческим гением потомков древних шумеров. Однако у них нет шансов, потому что гордые наследники своих великих предков, вкусив однажды свободу, демократию и евроатлантические ценности, скорее умрут, чем вернутся под гнет потомков Орды", — сыронизировал Тарас Василиевич."Украина была основана в 1991 году Генри Киссинджером, чтобы противопоставить русским русских", — считает фактите."В 2014 году Россия недооценила подлость и коварство Запада", — убежден пользователь под ником наблюдател."Путин в самой статье ясно говорит о том, что Украина в границах после 1991 года — продукт СССР. И в принципе правильно же, что кто как входил, так пусть и выходит… Что это за "подарки" — Крым, Донбасс, Одесская область, Галиция и прочее?" — задался вопросом 007."Зеленский называет Россию Каином, но хочет два миллиарда за транзит газа?! Так вы все-таки братья и будете торговать или вы враги? Потому что, если вы враги, с чего это Москва должна платить вам за транзит? Определитесь. На два стула не сядешь: либо вы партнеры, либо вы воюете", — подытожил Някoй.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210713/putin-1741161313.html
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россия, генри киссинджер, владимир путин, украина, в мире
17:03 14.07.2021 (обновлено: 19:25 14.07.2021)
 
Украина — проект Киссинджера. Болгары высказались о статье Путина

Болгары оценили статью Путина об украинцах и русских

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы о статье "Об историческом единстве русских и украинцев"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы о статье Об историческом единстве русских и украинцев - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели болгарских СМИ прокомментировали статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".
В ней российский лидер отметил, что убежден в единстве двух народов. Он напомнил об общем культурном наследии, которое невозможно поделить. Возникшая между Москвой и Киевом стена — это большая общая беда и трагедия, подчеркнул Путин. По его мнению, в 2014 году Запад вмешался в дела Украины, а ее государственную политику стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 22:20
Путин рассказал, зачем написал статью об Украине
"Азиаты вновь хотят поработить древнейшую нацию и пользоваться творческим гением потомков древних шумеров. Однако у них нет шансов, потому что гордые наследники своих великих предков, вкусив однажды свободу, демократию и евроатлантические ценности, скорее умрут, чем вернутся под гнет потомков Орды", — сыронизировал Тарас Василиевич.

"Мои поздравления президенту Путину — очень толковая статья. Жаль украинский народ, сын Байдена украл миллиарды, в стране царит жесткая коррупция и нищета, так еще и президент — юморист", — написал Зло джудже.

"Украина была основана в 1991 году Генри Киссинджером, чтобы противопоставить русским русских", — считает фактите.
"В 2014 году Россия недооценила подлость и коварство Запада", — убежден пользователь под ником наблюдател.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Кемеровского президентского кадетского училища - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
13 июля, 11:04
"Ведь это братские народы!" Украинский депутат поддержал статью Путина
"Путин в самой статье ясно говорит о том, что Украина в границах после 1991 года — продукт СССР. И в принципе правильно же, что кто как входил, так пусть и выходит… Что это за "подарки" — Крым, Донбасс, Одесская область, Галиция и прочее?" — задался вопросом 007.
"Зеленский называет Россию Каином, но хочет два миллиарда за транзит газа?! Так вы все-таки братья и будете торговать или вы враги? Потому что, если вы враги, с чего это Москва должна платить вам за транзит? Определитесь. На два стула не сядешь: либо вы партнеры, либо вы воюете", — подытожил Някoй.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 11:59
Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине
 
РоссияГенри КиссинджерВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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