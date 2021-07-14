https://ria.ru/20210714/spravki-1741177061.html
В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021
В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
Прокуратура в Туве потребовала закрыть сайт, на котором размещалась информация об оформлении медсправок об отсутствии COVID-19, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T07:26
2021-07-14T07:26
2021-07-14T07:26
коронавирус в россии
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 июл - РИА Новости. Прокуратура в Туве потребовала закрыть сайт, на котором размещалась информация об оформлении медсправок об отсутствии COVID-19, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В ведомстве пояснили, что Кызылская межрайонная прокуратура обнаружила в интернете ряд сайтов с предложениями по оформлению справок об отсутствии новой коронавирусной инфекции за определенную сумму без личного посещения и проведения лабораторных исследований. В Кызылский районный суд направлены административные исковые заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению в сети. В данный момент иски на рассмотрении в суде.
https://ria.ru/20210713/poddelka-1741041978.html
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коронавирус в россии, республика тыва, происшествия
В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
Прокуратура в Туве потребовала закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19