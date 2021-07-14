https://ria.ru/20210714/sovremennik-1741246133.html

"Современник" завершит сезон премьерой с Ахеджаковой в главной роли

"Современник" завершит сезон премьерой с Ахеджаковой в главной роли - РИА Новости, 14.07.2021

"Современник" завершит сезон премьерой с Ахеджаковой в главной роли

"Современник" завершит свой юбилейный, 65-й, сезон премьерой "Первый хлеб" с Лией Ахеджаковой в главной роли, показы пройдут 19, 23 и 24 июля, сообщили РИА... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T15:41

2021-07-14T15:41

2021-07-14T15:41

культура

театр

новости культуры

современник (театр)

лия ахеджакова

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. "Современник" завершит свой юбилейный, 65-й, сезон премьерой "Первый хлеб" с Лией Ахеджаковой в главной роли, показы пройдут 19, 23 и 24 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Первый хлеб" поставил на сцене "Современника" польский режиссер Бенниамин Коц по пьесе молодого драматурга Рината Ташимова – ученика Николая Коляды.В центре спектакля оказывается поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами. Они потеряны и не знают, что делать со своими жизнями, не могут просто жить и любить, потому что идут на войну – одну из десятков воин, идущих на планете. В этом их боль и их несчастье.Быть свободными – невиданная роскошь для представителей этого поколения. Позволить подобное может разве что бабушка Нурия (героиня Ахеджаковой) – острая на язык, немного юродивая и при этом обладающая вселенской мудростью. Она видит мир насквозь и готова объявить войну тому, что противоречит закону любви и свободы.В спектакле также заняты Семен Шомин, Николай Клямчук, Анастасия Кутявина, Марина Лебедева и другие. В нем принимают участие музыканты Михаил Бурлаков, Алексей Долматов, Сергей Осокин, Кирилл Штыбин, Арина Зверева (голос).Над новой постановкой также работали сценограф Анна Федорова, художник по костюмам Леша Силаев, композитор Владимир Горлинский.

https://ria.ru/20210630/teatr-1739076023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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театр, новости культуры, современник (театр), лия ахеджакова