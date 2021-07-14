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СК попросил арестовать отца, угрожавшего выбросить сына с балкона
СК попросил арестовать отца, угрожавшего выбросить сына с балкона - РИА Новости, 14.07.2021
СК попросил арестовать отца, угрожавшего выбросить сына с балкона
Следствие запросило арест для отца, угрожавшего выбросить трехлетнего сына с балкона в Иркутске, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:51
2021-07-14T14:58
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
иркутск
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следствие запросило арест для отца, угрожавшего выбросить трехлетнего сына с балкона в Иркутске, сообщается на сайте СК РФ."Следствие ходатайствует об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе, в котором приводится краткая история произошедшего вчера, а также сообщается, что сотрудники регионального управления СК сегодня подарили мальчику велосипед.Во вторник в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, угрожая, что сбросит ребенка с 14-го этажа. По данным ГУМВД по региону, он пошел на это из-за проблемных отношений в семье. Требуя встречи с женой, мужчина отказывался возвращаться в квартиру, несмотря на уговоры полицейских и жильцов дома. В конце концов мужчина вернул ребенка на балкон и перелез обратно сам. Он задержан, против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего ребенка. Ему грозит 10 лет лишения свободы.Ребенок в настоящее время находится дома с матерью.
https://radiosputnik.ria.ru/20210713/balkon-1741144988.html
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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), иркутск, происшествия
14:51 14.07.2021 (обновлено: 14:58 14.07.2021)
 
СК попросил арестовать отца, угрожавшего выбросить сына с балкона

СК просит арестовать отца, угрожавшего выбросить трехлетнего сына с балкона в Иркутске

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следствие запросило арест для отца, угрожавшего выбросить трехлетнего сына с балкона в Иркутске, сообщается на сайте СК РФ.
"Следствие ходатайствует об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе, в котором приводится краткая история произошедшего вчера, а также сообщается, что сотрудники регионального управления СК сегодня подарили мальчику велосипед.
Задержание мужчины, угрожавшего выбросить ребенка с балкона в Иркутске. Кадр видео
13 июля, 19:12В России
Житель Иркутска объяснил, зачем угрожал выбросить ребенка с балкона
Во вторник в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, угрожая, что сбросит ребенка с 14-го этажа. По данным ГУМВД по региону, он пошел на это из-за проблемных отношений в семье. Требуя встречи с женой, мужчина отказывался возвращаться в квартиру, несмотря на уговоры полицейских и жильцов дома. В конце концов мужчина вернул ребенка на балкон и перелез обратно сам. Он задержан, против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего ребенка. Ему грозит 10 лет лишения свободы.
Ребенок в настоящее время находится дома с матерью.
 
РоссияГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)ИркутскПроисшествия
 
 
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