https://ria.ru/20210714/sirius-1741229327.html

Лауреат конкурса "Лидеры России" стала проректором университета "Сириус"

Лауреат конкурса "Лидеры России" стала проректором университета "Сириус" - РИА Новости, 14.07.2021

Лауреат конкурса "Лидеры России" стала проректором университета "Сириус"

Победитель конкурса управленцев "Лидеры России 2020" Дарья Гриц заняла должность проректора по образованию научно-технологического университета "Сириус". Ей... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:58

2021-07-14T13:58

2021-07-14T13:58

россия

общество

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Победитель конкурса управленцев "Лидеры России 2020" Дарья Гриц заняла должность проректора по образованию научно-технологического университета "Сириус". Ей предстоит подобрать в исследовательскую команду университета первых студентов-магистрантов и аспирантов, сообщается в пресс-релизе организаторов конкурса."На новом месте Дарье предстоит выстроить образовательный процесс для первого набора магистрантов и аспирантов по таким направлениям, как генетика, робототехника, вычислительная биология, финансовая математика", – сообщается в пресс-релизе.За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 участников конкурса "Лидеров России". Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников – главами городов. Помимо этого конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.

https://ria.ru/20210712/mgu-1740935250.html

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