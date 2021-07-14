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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/shtaynmayer-1741200828.html
Президент Германии призвал сограждан прививаться против коронавируса
Президент Германии призвал сограждан прививаться против коронавируса - РИА Новости, 14.07.2021
Президент Германии призвал сограждан прививаться против коронавируса
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал сограждан в специальном видеообращении делать прививки от коронавируса. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:15
2021-07-14T11:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
йенс шпан
франк-вальтер штайнмайер
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал сограждан в специальном видеообращении делать прививки от коронавируса."Прошу всех, кто еще не уверен: сделайте прививку! Не сдаваться! Общая цель будет достигнута только в том случае, если еще больше людей в нашей стране получат полную защиту в результате вакцинации. Только тогда варианты вируса, такие как текущий вариант "дельта", не заставят вводить новые ограничения. Только так мы будем защищены от серьезных и смертельных инфекций с высокой степенью безопасности", - заявил глава государства.Он добавил, что только при условии полноценной вакцинации можно "обеспечить наилучшую возможную защиту для всех", чтобы "наши дети были защищены и могли вернуться в школу после летних каникул". Президент указал, что формирование иммунитета от инфекции в обществе в результате вакцинации является условием для того, чтобы "магазины, предприятия, культурные учреждения и рестораны оставались открытыми, и наша страна смогла преодолеть последствия пандемии".Ранее аналогичные заявления сделали канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава минздрава Йенс Шпан.
https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740940321.html
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коронавирус covid-19, йенс шпан, франк-вальтер штайнмайер, ангела меркель, германия, в мире
11:15 14.07.2021
 
Президент Германии призвал сограждан прививаться против коронавируса

Президент Германии призвал сограждан в видеообращении делать прививки против коронавируса

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал сограждан в специальном видеообращении делать прививки от коронавируса.
"Прошу всех, кто еще не уверен: сделайте прививку! Не сдаваться! Общая цель будет достигнута только в том случае, если еще больше людей в нашей стране получат полную защиту в результате вакцинации. Только тогда варианты вируса, такие как текущий вариант "дельта", не заставят вводить новые ограничения. Только так мы будем защищены от серьезных и смертельных инфекций с высокой степенью безопасности", - заявил глава государства.
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Он добавил, что только при условии полноценной вакцинации можно "обеспечить наилучшую возможную защиту для всех", чтобы "наши дети были защищены и могли вернуться в школу после летних каникул". Президент указал, что формирование иммунитета от инфекции в обществе в результате вакцинации является условием для того, чтобы "магазины, предприятия, культурные учреждения и рестораны оставались открытыми, и наша страна смогла преодолеть последствия пандемии".
Ранее аналогичные заявления сделали канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава минздрава Йенс Шпан.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Йенс ШпанФранк-Вальтер ШтайнмайерАнгела МеркельГерманияВ мире
 
 
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