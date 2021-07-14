https://ria.ru/20210714/shpiony-1741251331.html

"Украдут рецепт булочек": британцы высмеяли призыв остерегаться шпионов

"Украдут рецепт булочек": британцы высмеяли призыв остерегаться шпионов - РИА Новости, 14.07.2021

"Украдут рецепт булочек": британцы высмеяли призыв остерегаться шпионов

Читатели Daily Mail прокомментировали высказывание главы британской контрразведки MI5 Кена Маккаллума о китайских и российских разведчиках, которые, по его... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:16

2021-07-14T16:16

2021-07-14T17:18

россия

лондон

китай

в мире

служба безопасности великобритании mi5

британская разведывательная служба mi6

великобритания

общество

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали высказывание главы британской контрразведки MI5 Кена Маккаллума о китайских и российских разведчиках, которые, по его мнению, могут представлять угрозу для рядовых граждан.Многие из них с иронией восприняли такое предупреждение и поспешили "вычислить шпионов" в повседневной жизни."Просто загляните в любой университет! Особенно в ливерпульский, где лекторы — тоже китайские шпионы", — сыронизировал пользователь с ником Mack1421."В следующий раз, когда я отправлюсь в супермаркет Asda, я буду пристально следить, нет ли рядом шпионов. Не хочу, чтобы они украли мой фирменный рецепт пасхальных булочек", — пошутил anon83636."Перевожу: MI5 хочет, чтобы вы шпионили за своими соседями и сообщали о каждом банальном пустяке, чтобы подставить их и выгородить себя", — предположил Dogro."А есть ли какая-то вероятность, что агенты MI5 сами попытаются поискать китайских и российских шпионов? Учитывая, что самые опасные шпионы времен Второй мировой войны работали на MI5 и MI6, я не доверил бы ни одному из них даже помыть мою машину или посидеть с ребенком", — написал JB431."Мысль о том, что секретным службам могут быть интересны наши семьи или мы сами, попросту смехотворна", — подытожили читатели.Ранее Маккаллум заявил, что деятельность некоторых враждебных государств представляет для Лондона не меньшую угрозу, чем терроризм. По данным The Guardian, речь шла о России и Китае. Маккаллум отметил, что иностранные шпионы пытаются манипулировать рядовыми жителями Британии, и призвал власти повысить осведомленность населения о таких угрозах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210714/velikobritaniya-1741250295.html

https://ria.ru/20210610/shpionazh-1736436133.html

https://ria.ru/20210709/kiberataki-1740685580.html

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россия, лондон, китай, в мире, служба безопасности великобритании mi5 , британская разведывательная служба mi6, великобритания, общество