16:16 14.07.2021 (обновлено: 17:18 14.07.2021)
"Украдут рецепт булочек": британцы высмеяли призыв остерегаться шпионов
Читатели Daily Mail высмеяли заявление главы британской контрразведки об иностранных шпионах
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали высказывание главы британской контрразведки MI5 Кена Маккаллума о китайских и российских разведчиках, которые, по его мнению, могут представлять угрозу для рядовых граждан.
Многие из них с иронией восприняли такое предупреждение и поспешили "вычислить шпионов" в повседневной жизни.
"Просто загляните в любой университет! Особенно в ливерпульский, где лекторы — тоже китайские шпионы", — сыронизировал пользователь с ником Mack1421.
"В следующий раз, когда я отправлюсь в супермаркет Asda, я буду пристально следить, нет ли рядом шпионов. Не хочу, чтобы они украли мой фирменный рецепт пасхальных булочек", — пошутил anon83636.
"Перевожу: MI5 хочет, чтобы вы шпионили за своими соседями и сообщали о каждом банальном пустяке, чтобы подставить их и выгородить себя", — предположил Dogro.
"А есть ли какая-то вероятность, что агенты MI5 сами попытаются поискать китайских и российских шпионов? Учитывая, что самые опасные шпионы времен Второй мировой войны работали на MI5 и MI6, я не доверил бы ни одному из них даже помыть мою машину или посидеть с ребенком", — написал JB431.
"Мысль о том, что секретным службам могут быть интересны наши семьи или мы сами, попросту смехотворна", — подытожили читатели.
Ранее Маккаллум заявил, что деятельность некоторых враждебных государств представляет для Лондона не меньшую угрозу, чем терроризм. По данным The Guardian, речь шла о России и Китае. Маккаллум отметил, что иностранные шпионы пытаются манипулировать рядовыми жителями Британии, и призвал власти повысить осведомленность населения о таких угрозах.
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