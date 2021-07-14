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Шойгу проверил инфраструктуру дивизии в Ростове-на-Дону
Шойгу проверил инфраструктуру дивизии в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 14.07.2021
Шойгу проверил инфраструктуру дивизии в Ростове-на-Дону
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил социально-бытовую инфраструктуру гарнизона мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:34
2021-07-14T17:37
василий голубев
сергей шойгу
ростовская область
ростов-на-дону
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил социально-бытовую инфраструктуру гарнизона мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростове-на-Дону.В частности, он ознакомился с приготовлением пищи в столовой, где военнослужащие питаются по принципу шведского стола.Губернатор Ростовской области Василий Голубев в числе прочего рассказал министру обороны, что регион собирает рекордные урожаи зерновых. На что Шойгу заметил: "Очень рад за вас, но почему баранки есть только на одном - праздничном столе?".Губернатор пообещал исправить ситуацию.
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василий голубев, сергей шойгу, ростовская область, ростов-на-дону, безопасность
15:34 14.07.2021 (обновлено: 17:37 14.07.2021)
 
Шойгу проверил инфраструктуру дивизии в Ростове-на-Дону

Министр обороны Сергей Шойгу проверил инфраструктуру мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Вадим СавицкийМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу во время посещения мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростове-на-Дону
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу во время посещения мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил социально-бытовую инфраструктуру гарнизона мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростове-на-Дону.
В частности, он ознакомился с приготовлением пищи в столовой, где военнослужащие питаются по принципу шведского стола.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в числе прочего рассказал министру обороны, что регион собирает рекордные урожаи зерновых. На что Шойгу заметил: "Очень рад за вас, но почему баранки есть только на одном - праздничном столе?".
Губернатор пообещал исправить ситуацию.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 11:10
Шойгу прибыл с инспекцией в Ростов-на-Дону
 
Василий ГолубевСергей ШойгуРостовская областьРостов-на-ДонуБезопасность
 
 
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