https://ria.ru/20210714/shoygu-1741245104.html
Шойгу проверил инфраструктуру дивизии в Ростове-на-Дону
Шойгу проверил инфраструктуру дивизии в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 14.07.2021
Шойгу проверил инфраструктуру дивизии в Ростове-на-Дону
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил социально-бытовую инфраструктуру гарнизона мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:34
2021-07-14T15:34
2021-07-14T17:37
василий голубев
сергей шойгу
ростовская область
ростов-на-дону
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил социально-бытовую инфраструктуру гарнизона мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростове-на-Дону.В частности, он ознакомился с приготовлением пищи в столовой, где военнослужащие питаются по принципу шведского стола.Губернатор Ростовской области Василий Голубев в числе прочего рассказал министру обороны, что регион собирает рекордные урожаи зерновых. На что Шойгу заметил: "Очень рад за вас, но почему баранки есть только на одном - праздничном столе?".Губернатор пообещал исправить ситуацию.
https://ria.ru/20210714/oborona-1741200212.html
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василий голубев, сергей шойгу, ростовская область, ростов-на-дону, безопасность
15:34 14.07.2021 (обновлено: 17:37 14.07.2021)
Шойгу проверил инфраструктуру дивизии в Ростове-на-Дону
Министр обороны Сергей Шойгу проверил инфраструктуру мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону