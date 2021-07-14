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Депутат Рады заявил, что отставка Авакова дает шанс Порошенко
Депутат Рады заявил, что отставка Авакова дает шанс Порошенко - РИА Новости, 14.07.2021
Депутат Рады заявил, что отставка Авакова дает шанс Порошенко
Увольнение с должности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова дает экс-президенту страны Петру Порошенко шанс сместить действующего главу государства... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:16
2021-07-14T14:16
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Увольнение с должности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова дает экс-президенту страны Петру Порошенко шанс сместить действующего главу государства Владимира Зеленского, который он не упустит, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.Во вторник Аваков написал заявление об отставке. Согласно законодательству, отставку должна утвердить Верховная рада Украины. Кандидатуру нового министра на рассмотрение Рады вносит премьер по предложению коалиции, это решение должны поддержать не менее 226 депутатов. Кандидат на пост главы МВД, депутат парламентской фракции "Слуга народа" Денис Монастырский ожидает, что Верховная рада в пятницу проголосует за его назначение."Для Порошенко это конечно шанс и он никогда его не упустит. Для него это уникальная возможность очередного переворота власти и он будет щедро это финансировать - подогревать недовольства и протесты", - написал Киева в среду в своем Telegram-канале.По его мнению, к протестам примкнут все те, в отношении кого Зеленский ввел санкции."У всех сегодня достаточно мотивации к объединенной борьбе против Зеленского... Мы на пороге большой игры и важных перемен", - отметил он.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
https://ria.ru/20210713/avakov-1741166650.html
https://ria.ru/20210624/zelenskiy-1738512755.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире
14:16 14.07.2021
 
Депутат Рады заявил, что отставка Авакова дает шанс Порошенко

Депутат Рады Кива заявил, что отставка Авакова дает шанс Порошенко сместить Зеленского

© Фото : МВД УкраиныАрсен Аваков
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : МВД Украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Увольнение с должности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова дает экс-президенту страны Петру Порошенко шанс сместить действующего главу государства Владимира Зеленского, который он не упустит, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.
Во вторник Аваков написал заявление об отставке. Согласно законодательству, отставку должна утвердить Верховная рада Украины. Кандидатуру нового министра на рассмотрение Рады вносит премьер по предложению коалиции, это решение должны поддержать не менее 226 депутатов. Кандидат на пост главы МВД, депутат парламентской фракции "Слуга народа" Денис Монастырский ожидает, что Верховная рада в пятницу проголосует за его назначение.
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13 июля, 23:33
СМИ раскрыло детали отставки Авакова
"Для Порошенко это конечно шанс и он никогда его не упустит. Для него это уникальная возможность очередного переворота власти и он будет щедро это финансировать - подогревать недовольства и протесты", - написал Киева в среду в своем Telegram-канале.
По его мнению, к протестам примкнут все те, в отношении кого Зеленский ввел санкции.
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Зеленский заявил, что Медведчук и Порошенко перешли "кровавые линии"
"У всех сегодня достаточно мотивации к объединенной борьбе против Зеленского... Мы на пороге большой игры и важных перемен", - отметил он.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
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Оппозиционная платформа - За жизньИлья КиваПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
 
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