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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210714/sabotazh-1741210343.html
Элладская церковь призвала священников не саботировать вакцинацию
Элладская церковь призвала священников не саботировать вакцинацию - РИА Новости, 14.07.2021
Элладская церковь призвала священников не саботировать вакцинацию
Постоянный Синод Элладской православной церкви после обсуждения вопроса о вакцинации от коронавируса решил направить циркулярное письмо для народа, чтобы... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:01
2021-07-14T12:01
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
греция
афины
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АФИНЫ, 14 июл – РИА Новости. Постоянный Синод Элладской православной церкви после обсуждения вопроса о вакцинации от коронавируса решил направить циркулярное письмо для народа, чтобы информировать верующих об учении церкви о пандемиях, рекомендовать вакцинацию и ограничить "каждый неразумный голос".На заседании, прошедшем под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, выступили министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас и главный эпидемиолог профессор Сотирис Циодрас. Они проинформировали членов Синода о ситуации с пандемией и о ходе вакцинации, говорится в сообщении Синода, поступившем в РИА Новости. После встречи Кикилиас заявил, что попросил церковь о поддержке в усилиях по борьбе с пандемией."По окончании встречи Синод продолжил заседание и решил направить архиепископии Афин и епархиям Греции соответствующий циркуляр для народа, чтобы информировать верующих о духовном и каноническом учении церкви о пандемиях, рекомендуя духовное бодрствование и частое участие в религиозной жизни", - сообщил Синод.Он также решил "еще раз рекомендовать свободный выбор вакцинации как исключительное и научно проверенное решение для остановки распространения вируса".Синод напомнил, что является единоличным органом, который выражает точку зрения Элладской церкви по всем поднятым вопросам, а его представитель митрополит Илионский, Ахарнесский и Петруполеосский Афинагор – единственным выразителем решений в СМИ. Синод постановил "контролировать и ограничивать каждый неразумный и отдельный голос, приписываемый синодальному строю церкви и ее давней канонической традиции, чтобы избежать скандала среди верующих и опасности для здоровья всех".Ранее стало известно, что митрополиты Китирский и Антикитирский Серафим и Этолийский и Акарнанийский Косьма могут понести наказание за невыполнение единогласного решения Синода об ограничительных мерах во время пасхальных праздников. Митрополитов обвиняют в моральном подстрекательстве к непослушанию верующих по отношению к предложениям государства и церкви в вопросах здоровья. Синодальной комиссии по доктринальным и каноническим вопросам поручено изучить дело митрополитов, которые ранее выступали против признания раскольничьей церкви на Украине – так называемой ПЦУ.
https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738084388.html
https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740989340.html
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коронавирус в россии, греция, афины, украина
12:01 14.07.2021
 

Элладская церковь призвала священников не саботировать вакцинацию

CC BY 2.0 / Arian Zwegers / Церковь на острове Санторини
Церковь на острове Санторини - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
CC BY 2.0 / Arian Zwegers /
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АФИНЫ, 14 июл – РИА Новости. Постоянный Синод Элладской православной церкви после обсуждения вопроса о вакцинации от коронавируса решил направить циркулярное письмо для народа, чтобы информировать верующих об учении церкви о пандемиях, рекомендовать вакцинацию и ограничить "каждый неразумный голос".
На заседании, прошедшем под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, выступили министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас и главный эпидемиолог профессор Сотирис Циодрас. Они проинформировали членов Синода о ситуации с пандемией и о ходе вакцинации, говорится в сообщении Синода, поступившем в РИА Новости. После встречи Кикилиас заявил, что попросил церковь о поддержке в усилиях по борьбе с пандемией.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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"По окончании встречи Синод продолжил заседание и решил направить архиепископии Афин и епархиям Греции соответствующий циркуляр для народа, чтобы информировать верующих о духовном и каноническом учении церкви о пандемиях, рекомендуя духовное бодрствование и частое участие в религиозной жизни", - сообщил Синод.
Он также решил "еще раз рекомендовать свободный выбор вакцинации как исключительное и научно проверенное решение для остановки распространения вируса".
Синод напомнил, что является единоличным органом, который выражает точку зрения Элладской церкви по всем поднятым вопросам, а его представитель митрополит Илионский, Ахарнесский и Петруполеосский Афинагор – единственным выразителем решений в СМИ. Синод постановил "контролировать и ограничивать каждый неразумный и отдельный голос, приписываемый синодальному строю церкви и ее давней канонической традиции, чтобы избежать скандала среди верующих и опасности для здоровья всех".
Ранее стало известно, что митрополиты Китирский и Антикитирский Серафим и Этолийский и Акарнанийский Косьма могут понести наказание за невыполнение единогласного решения Синода об ограничительных мерах во время пасхальных праздников. Митрополитов обвиняют в моральном подстрекательстве к непослушанию верующих по отношению к предложениям государства и церкви в вопросах здоровья. Синодальной комиссии по доктринальным и каноническим вопросам поручено изучить дело митрополитов, которые ранее выступали против признания раскольничьей церкви на Украине – так называемой ПЦУ.
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