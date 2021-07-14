https://ria.ru/20210714/reyting-1741195488.html

Рейтинг перевозчиков общественного транспорта составили в Подмосковье

Рейтинг перевозчиков общественного транспорта составили в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2021

Рейтинг перевозчиков общественного транспорта составили в Подмосковье

Рейтинг перевозчиков общественного транспорта Московской области по итогам второго квартала 2021 года составлен Минтрансом Подмосковья. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:46

2021-07-14T10:46

2021-07-14T10:46

новости подмосковья

мострансавто

сергиев посад

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Рейтинг перевозчиков общественного транспорта Московской области по итогам второго квартала 2021 года составлен Минтрансом Подмосковья. В тройке лидеров - акционерное общество "Мострансавто", две компании из Сергиева Посада – ИП Лебедева О. Б. и ИП Лебедева И. С., перевозчик ИП Долбилин А. В. из Наро-Фоминска."В рейтинг лучших перевозчиков попали компании, у которых были самые высокие показатели по критериям, соответствующим правилам работы транспорта Подмосковья. В этот раз в рейтинге также учитывались налоговая задолженность перевозчиков и оплата штрафов. Деятельность компаний с худшими показателями рассмотрят на ближайшей рабочей группе", - приводятся слова замглавы ведомства Анны Кротовой.Минтранс Подмосковья формирует ежеквартальный рейтинг работы перевозчиков, где учитывается соблюдение расписания рейсов, соответствие автобусов экологическому классу, наличие расписания на остановках, соответствие автопарка брендингу транспорта Подмосковья, количество жалоб от жителей на работу перевозчика на портале "Добродел", дорожно-транспортные происшествия по вине водителей, налоговая задолженность.

https://ria.ru/20210713/voda-1741147258.html

сергиев посад

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мострансавто, сергиев посад