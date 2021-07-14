https://ria.ru/20210714/putin-1741239152.html

Путин напомнил о роли Минпросвещения во всех образовательных проектах

Путин напомнил о роли Минпросвещения во всех образовательных проектах - РИА Новости, 14.07.2021

Путин напомнил о роли Минпросвещения во всех образовательных проектах

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым напомнил, что все проекты в сфере образования, в том числе строительство... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T15:06

2021-07-14T15:06

2021-07-14T15:06

россия

российский фонд прямых инвестиций

владимир путин

просвещение

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым напомнил, что все проекты в сфере образования, в том числе строительство новых школ, должны осуществляться под руководством министерства просвещения.Шувалов рассказал главе государства о том, что сейчас создана специальная компания "ПроШкола" - это дочернее общество "Просвещения". Он также напомнил, что в "Просвещение" вошли Сбер, и РФПИ, и ВЭБ. Таким образом, по словам Шувалова, образовано большое партнёрство, через которое, в том числе, будет продвигаться проект по строительству школ."Ещё раз напоминанию, что руководит отраслью министерство просвещения. Насколько я помню, была идея создать попечительский совет. Неважно, как назвать, важно, какие полномочия будут у этой структуры, во главе с министром", - сказал Путин."Владимир Владимирович, мы это Ваше указание знаем. Мы его выполним, выполняем и внимательно следим за встречами, включая Вашу встречу с министром просвещения, где Вы как раз об этом сказали. Мы понимаем свою ответственность, что бизнес бизнесом, а у "Просвещения" есть большая ответственность перед акционерами – это бизнес, но по сути образования мы будем это всё делать под руководством министерства просвещения и министра просвещения", - заверил Шувалов.

https://ria.ru/20210713/primore-1741018345.html

https://ria.ru/20210619/shkoly-1737714965.html

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россия, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, просвещение