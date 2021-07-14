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Туризм
https://ria.ru/20210714/puteshestviya-1741180398.html
Туристы назвали самые интересные небольшие города для поездок
Туристы назвали самые интересные небольшие города для поездок - РИА Новости, 14.07.2021
Туристы назвали самые интересные небольшие города для поездок
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые востребованные малые города для поездок, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:39
2021-07-14T11:43
россия
плес
великий новгород
псков
кострома
туризм
отдых в россии 2021 летом
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые востребованные малые города для поездок, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3200 пользователей. При составлении рейтинга учитывались города с населением менее 250 тысяч.Оказалось, что среди наиболее привлекательных лидер — Суздаль. Там хотели бы побывать 12,5 процента туристов. Также популярными оказались Плес — его выбрали семь процентов опрошенных, Коломну и Псков — по 4,5 процента. Довольно часто респонденты упоминали Кострому и Выборг — так ответили по 3,5 процента путешественников, а Великий Новгород назвали два процента респондентов. Опрос показал, что за прошедший год 57 процентов пользователей стали чаще путешествовать по стране. Интерес к отдыху в небольших городах с богатой историей появился у 58 процентов туристов. При этом поездки по малым городам России совершали 61 процент участников опроса.В подобных путешествиях 86 процентов респондентов привлекает спокойная атмосфера. Интересная и красивая архитектура нравится 84 процентам туристов, а история городов увлекает 64 процента. Кроме того, опрошенные часто отмечали природу и чистый воздух, местную кухню и особый колорит. Многие россияне поделились, что чувствуют себя в таких городах уютно. Важно и то, что там есть возможность отдохнуть бюджетно.
https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html
https://ria.ru/20210528/novgorod-1733689850.html
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россия, плес , великий новгород, псков, кострома, отдых в россии 2021 летом, туризм, новости - туризм, коломна, выборг, суздаль
11:39 14.07.2021 (обновлено: 11:43 14.07.2021)
 

Туристы назвали самые интересные небольшие города для поездок

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Суздальский кремль
Вид на Суздальский кремль - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые востребованные малые города для поездок, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 3200 пользователей. При составлении рейтинга учитывались города с населением менее 250 тысяч.
Оказалось, что среди наиболее привлекательных лидер — Суздаль. Там хотели бы побывать 12,5 процента туристов. Также популярными оказались Плес — его выбрали семь процентов опрошенных, Коломну и Псков — по 4,5 процента.
Довольно часто респонденты упоминали Кострому и Выборг — так ответили по 3,5 процента путешественников, а Великий Новгород назвали два процента респондентов.
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Опрос показал, что за прошедший год 57 процентов пользователей стали чаще путешествовать по стране. Интерес к отдыху в небольших городах с богатой историей появился у 58 процентов туристов. При этом поездки по малым городам России совершали 61 процент участников опроса.
В подобных путешествиях 86 процентов респондентов привлекает спокойная атмосфера. Интересная и красивая архитектура нравится 84 процентам туристов, а история городов увлекает 64 процента. Кроме того, опрошенные часто отмечали природу и чистый воздух, местную кухню и особый колорит. Многие россияне поделились, что чувствуют себя в таких городах уютно. Важно и то, что там есть возможность отдохнуть бюджетно.
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