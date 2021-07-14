https://ria.ru/20210714/puteshestviya-1741180398.html

Туристы назвали самые интересные небольшие города для поездок

Туристы назвали самые интересные небольшие города для поездок - РИА Новости, 14.07.2021

Туристы назвали самые интересные небольшие города для поездок

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые востребованные малые города для поездок, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:39

2021-07-14T11:39

2021-07-14T11:43

россия

плес

великий новгород

псков

кострома

туризм

отдых в россии 2021 летом

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые востребованные малые города для поездок, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3200 пользователей. При составлении рейтинга учитывались города с населением менее 250 тысяч.Оказалось, что среди наиболее привлекательных лидер — Суздаль. Там хотели бы побывать 12,5 процента туристов. Также популярными оказались Плес — его выбрали семь процентов опрошенных, Коломну и Псков — по 4,5 процента. Довольно часто респонденты упоминали Кострому и Выборг — так ответили по 3,5 процента путешественников, а Великий Новгород назвали два процента респондентов. Опрос показал, что за прошедший год 57 процентов пользователей стали чаще путешествовать по стране. Интерес к отдыху в небольших городах с богатой историей появился у 58 процентов туристов. При этом поездки по малым городам России совершали 61 процент участников опроса.В подобных путешествиях 86 процентов респондентов привлекает спокойная атмосфера. Интересная и красивая архитектура нравится 84 процентам туристов, а история городов увлекает 64 процента. Кроме того, опрошенные часто отмечали природу и чистый воздух, местную кухню и особый колорит. Многие россияне поделились, что чувствуют себя в таких городах уютно. Важно и то, что там есть возможность отдохнуть бюджетно.

https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html

https://ria.ru/20210528/novgorod-1733689850.html

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плес

великий новгород

псков

кострома

коломна

выборг

суздаль

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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