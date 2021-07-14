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В Совбезе назвали правомерным пресечение провокации эсминца Defender
В Совбезе назвали правомерным пресечение провокации эсминца Defender - РИА Новости, 14.07.2021
В Совбезе назвали правомерным пресечение провокации эсминца Defender
Провокация, совершенная 23 июня британским эсминцем Defender в Черном море, была пресечена Россией правомерно, заявил заместитель секретаря Совета безопасности... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:05
2021-07-14T16:08
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
черное море
михаил попов
совет безопасности рф
в мире
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Провокация, совершенная 23 июня британским эсминцем Defender в Черном море, была пресечена Россией правомерно, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."Британские моряки сознательно шли на провокацию и обострение, нарушив морские границы России. Позиция Российской Федерации по данному инциденту однозначна – это заранее спланированная провокация, которая правомерно была пресечена", - сказал он в интервью "Российской газете".В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
https://ria.ru/20210711/defender-1740806772.html
россия
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, черное море, михаил попов, совет безопасности рф, в мире
16:05 14.07.2021 (обновлено: 16:08 14.07.2021)
 
В Совбезе назвали правомерным пресечение провокации эсминца Defender

В Совбезе заявили, что провокация эсминца Defender в Черном море была пресечена правомерно

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Провокация, совершенная 23 июня британским эсминцем Defender в Черном море, была пресечена Россией правомерно, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 13:58
Капитан британского эсминца Defender получил награду "Защитник Украины"
"Британские моряки сознательно шли на провокацию и обострение, нарушив морские границы России. Позиция Российской Федерации по данному инциденту однозначна – это заранее спланированная провокация, которая правомерно была пресечена", - сказал он в интервью "Российской газете".
В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияСу-24МЧерное мореМихаил ПоповСовет Безопасности РФВ мире
 
 
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