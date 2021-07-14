https://ria.ru/20210714/provokatsiya-1741250664.html
В Совбезе назвали правомерным пресечение провокации эсминца Defender
В Совбезе назвали правомерным пресечение провокации эсминца Defender - РИА Новости, 14.07.2021
В Совбезе назвали правомерным пресечение провокации эсминца Defender
Провокация, совершенная 23 июня британским эсминцем Defender в Черном море, была пресечена Россией правомерно, заявил заместитель секретаря Совета безопасности... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:05
2021-07-14T16:05
2021-07-14T16:08
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
черное море
михаил попов
совет безопасности рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738377403_0:0:1902:1069_1920x0_80_0_0_722b46b07ef85847d1cab1f4a90edd9f.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Провокация, совершенная 23 июня британским эсминцем Defender в Черном море, была пресечена Россией правомерно, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."Британские моряки сознательно шли на провокацию и обострение, нарушив морские границы России. Позиция Российской Федерации по данному инциденту однозначна – это заранее спланированная провокация, которая правомерно была пресечена", - сказал он в интервью "Российской газете".В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
https://ria.ru/20210711/defender-1740806772.html
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738377403_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_4902133ef9084cae395b1dc7246c4f06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, черное море, михаил попов, совет безопасности рф, в мире
16:05 14.07.2021 (обновлено: 16:08 14.07.2021)
В Совбезе назвали правомерным пресечение провокации эсминца Defender
В Совбезе заявили, что провокация эсминца Defender в Черном море была пресечена правомерно