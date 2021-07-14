https://ria.ru/20210714/provokatsiya-1741250664.html

В Совбезе назвали правомерным пресечение провокации эсминца Defender

В Совбезе назвали правомерным пресечение провокации эсминца Defender - РИА Новости, 14.07.2021

В Совбезе назвали правомерным пресечение провокации эсминца Defender

Провокация, совершенная 23 июня британским эсминцем Defender в Черном море, была пресечена Россией правомерно, заявил заместитель секретаря Совета безопасности... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:05

2021-07-14T16:05

2021-07-14T16:08

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

су-24м

черное море

михаил попов

совет безопасности рф

в мире

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Провокация, совершенная 23 июня британским эсминцем Defender в Черном море, была пресечена Россией правомерно, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."Британские моряки сознательно шли на провокацию и обострение, нарушив морские границы России. Позиция Российской Федерации по данному инциденту однозначна – это заранее спланированная провокация, которая правомерно была пресечена", - сказал он в интервью "Российской газете".В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

https://ria.ru/20210711/defender-1740806772.html

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, черное море, михаил попов, совет безопасности рф, в мире