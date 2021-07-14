Алексей Дюмин представил программу развития Тульской области на 5 лет
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области
ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 14 июля в кластере "Октава" представил программу развития региона на 2021-2026годы, сообщает пресс-служба правительства области.
По словам главы региона, в основу программы положены как пятилетний опыт его работы в качестве главы области, так и анализ современных тенденций развитии России и мира.
"Наш великий земляк Лев Николаевич Толстой говорил: "Думай хорошо – и мысли созреют в добрые поступки". Мы с вами заложили основу для будущей работы, пора переходить к поступкам. Мы обязаны реализовать каждый пункт, вошедший в программу", – подчеркнул тульский губернатор, слова которого приводит пресс-служба.
В программе сделан большой акцент на науку и инновации: если в прошлом ставилась задача обеспечить промышленность региона современными кадрами, то теперь речь идёт о развитии научной среды как фундамента для прорывного развития. Экономический раздел программы включает две основные задачи: расширять географию точек роста и приступать к формированию в ключевых отраслях региона новых индустрий глубоких переделов. В числе приоритетных проектов – строительство и ремонт мостов, повышение пропускной способности и безопасности ключевых магистралей в Москву и Новомосковск, инвестиции в тепло-, водо- и газоснабжение, повышение надёжности и производительности сетей. Также акцент сделан на туристической отрасли – планируется создать высококачественную инфраструктуру и к 2030 году увеличить турпоток не менее чем до 2 миллионов человек в год.