https://ria.ru/20210714/proekt-1741220433.html

Мособлархитектура одобрила проект строительства дома ветеранов в Королеве

Мособлархитектура одобрила проект строительства дома ветеранов в Королеве - РИА Новости, 14.07.2021

Мособлархитектура одобрила проект строительства дома ветеранов в Королеве

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил проект строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов в городском округе... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:01

2021-07-14T13:01

2021-07-14T13:02

новости подмосковья

владислав гордиенко

красногорск

московская область (подмосковье)

королев

общество

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КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Ноности. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил проект строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов в городском округе Королев, сообщил журналистам министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Проект здания площадью 17,6 тысяч квадратных метров, которое будет расположено на берегу реки Клязьмы разработан ГБУ МО "НИИПРОЕКТ".По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой основной темой архитектурного решения фасадов будут вертикальные ламели из деревянной рейки, которыми планируется "зашить" балконы жилых комнат второго этажа и верхнюю часть объема вестибюля. В качестве облицовочного материала будет использован светлый кирпич.

https://ria.ru/20210303/zdanie-1599825100.html

красногорск

московская область (подмосковье)

королев

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владислав гордиенко, красногорск, московская область (подмосковье), королев, общество