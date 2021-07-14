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Новости Подмосковья
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Мособлархитектура одобрила проект строительства дома ветеранов в Королеве
Мособлархитектура одобрила проект строительства дома ветеранов в Королеве - РИА Новости, 14.07.2021
Мособлархитектура одобрила проект строительства дома ветеранов в Королеве
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил проект строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов в городском округе... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:01
2021-07-14T13:02
новости подмосковья
владислав гордиенко
красногорск
московская область (подмосковье)
королев
общество
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КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Ноности. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил проект строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов в городском округе Королев, сообщил журналистам министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Проект здания площадью 17,6 тысяч квадратных метров, которое будет расположено на берегу реки Клязьмы разработан ГБУ МО "НИИПРОЕКТ".По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой основной темой архитектурного решения фасадов будут вертикальные ламели из деревянной рейки, которыми планируется "зашить" балконы жилых комнат второго этажа и верхнюю часть объема вестибюля. В качестве облицовочного материала будет использован светлый кирпич.
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красногорск
московская область (подмосковье)
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владислав гордиенко, красногорск, московская область (подмосковье), королев, общество
13:01 14.07.2021 (обновлено: 13:02 14.07.2021)
 

Мособлархитектура одобрила проект строительства дома ветеранов в Королеве

© Пресс-служба ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"Проект дома-интерната для престарелых и инвалидов в городском округе Королев
Проект дома-интерната для престарелых и инвалидов в городском округе Королев
© Пресс-служба ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Ноности. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил проект строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов в городском округе Королев, сообщил журналистам министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Проект здания площадью 17,6 тысяч квадратных метров, которое будет расположено на берегу реки Клязьмы разработан ГБУ МО "НИИПРОЕКТ".
"Планируемое к строительству здание будет состоять из трех блоков – двух жилых крыльев в два этажа, объединенных центральным общественным блоком с бассейном. Сам дом-интернат будет рассчитан на проживание 100 человек", – сказал Гордиенко.
По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой основной темой архитектурного решения фасадов будут вертикальные ламели из деревянной рейки, которыми планируется "зашить" балконы жилых комнат второго этажа и верхнюю часть объема вестибюля. В качестве облицовочного материала будет использован светлый кирпич.
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Новости ПодмосковьяВладислав ГордиенкоКрасногорскМосковская область (Подмосковье)КоролевОбщество
 
 
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