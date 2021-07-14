https://ria.ru/20210714/produkty-1741175151.html

Названы продукты, которые опасно есть в жару

Названы продукты, которые опасно есть в жару - РИА Новости, 14.07.2021

Названы продукты, которые опасно есть в жару

Россиянам в жаркую погоду стоит воздержаться от сладостей, кофе, соленых и копченых продуктов - они способствовать обезвоживанию организма, а также от жирных... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T05:12

2021-07-14T05:12

2021-07-14T05:12

здоровье

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россиянам в жаркую погоду стоит воздержаться от сладостей, кофе, соленых и копченых продуктов - они способствовать обезвоживанию организма, а также от жирных продуктов, поскольку те способствуют набору лишнего веса, рассказала РИА Новости диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.Россиянам не стоит "налегать" в жару на соленые и копченые продукты, так как они усиливают обезвоживание организма. Кроме того, лучше воздержаться от жирных продуктов, фастфуда и быстрых углеводов - они могут способствовать набору лишнего веса, так как в жару уменьшается активность."Кофе также может вызвать обезвоживание и нагрузку на сердечно-сосудистую систему, так как обладает мочегонными свойствами и усиливает частоту сердечных сокращений", - отметила Макуха.Опасность несет и алкоголь, поскольку при жаркой погоде усиливается его токсический эффект на организм.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/immunitet-1741062924.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество