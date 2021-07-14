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Названы продукты, которые опасно есть в жару
Названы продукты, которые опасно есть в жару - РИА Новости, 14.07.2021
Названы продукты, которые опасно есть в жару
Россиянам в жаркую погоду стоит воздержаться от сладостей, кофе, соленых и копченых продуктов - они способствовать обезвоживанию организма, а также от жирных... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T05:12
2021-07-14T05:12
2021-07-14T05:12
здоровье
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россиянам в жаркую погоду стоит воздержаться от сладостей, кофе, соленых и копченых продуктов - они способствовать обезвоживанию организма, а также от жирных продуктов, поскольку те способствуют набору лишнего веса, рассказала РИА Новости диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.Россиянам не стоит "налегать" в жару на соленые и копченые продукты, так как они усиливают обезвоживание организма. Кроме того, лучше воздержаться от жирных продуктов, фастфуда и быстрых углеводов - они могут способствовать набору лишнего веса, так как в жару уменьшается активность."Кофе также может вызвать обезвоживание и нагрузку на сердечно-сосудистую систему, так как обладает мочегонными свойствами и усиливает частоту сердечных сокращений", - отметила Макуха.Опасность несет и алкоголь, поскольку при жаркой погоде усиливается его токсический эффект на организм.
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здоровье, общество
Названы продукты, которые опасно есть в жару
Диетолог Макуха назвала продукты, которые опасно есть в жару
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россиянам в жаркую погоду стоит воздержаться от сладостей, кофе, соленых и копченых продуктов - они способствовать обезвоживанию организма, а также от жирных продуктов, поскольку те способствуют набору лишнего веса, рассказала РИА Новости диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.
"В жару не рекомендуется употреблять сладости, сладкие газированные напитки и мороженое. Эти продукты провоцируют жажду, а не утоляют ее. Кроме того, они могут способствовать обезвоживанию, неблагоприятно действуют на микрофлору кишечника, снижают иммунитет и могут стать причиной аллергических реакций. В сладких продуктах с содержанием крема в жаркую погоду особенно быстро размножаются болезнетворные бактерии", - советует она.
Россиянам не стоит "налегать" в жару на соленые и копченые продукты, так как они усиливают обезвоживание организма. Кроме того, лучше воздержаться от жирных продуктов, фастфуда и быстрых углеводов - они могут способствовать набору лишнего веса, так как в жару уменьшается активность.
"Кофе также может вызвать обезвоживание и нагрузку на сердечно-сосудистую систему, так как обладает мочегонными свойствами и усиливает частоту сердечных сокращений", - отметила Макуха.
Опасность несет и алкоголь, поскольку при жаркой погоде усиливается его токсический эффект на организм.