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Глава Калмыкии привился вакциной "КовиВак"
Глава Калмыкии привился вакциной "КовиВак" - РИА Новости, 14.07.2021
Глава Калмыкии привился вакциной "КовиВак"
Глава Калмыкии Бату Хасиков сделал прививку "КовиВак" от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-служба главы республики. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:41
2021-07-14T09:42
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бату хасиков
республика калмыкия
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ВОЛГОГРАД, 14 июл - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков сделал прививку "КовиВак" от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-служба главы республики."Он получил первую дозу вакцины "КовиВак" , - сообщили РИА Новости в пресс-службе.По ее информации, в регионе на данный момент привиты от коронавируса около 52 тысяч человек.В мае 2020 года Хасиков сообщал, что переболел коронавирусом.
https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741175538.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бату хасиков, республика калмыкия, общество
09:41 14.07.2021 (обновлено: 09:42 14.07.2021)
 
Глава Калмыкии привился вакциной "КовиВак"

Глава Калмыкии Бату Хасиков привился вакциной "КовиВак"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкБату Хасиков
Бату Хасиков - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВОЛГОГРАД, 14 июл - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков сделал прививку "КовиВак" от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-служба главы республики.
"Он получил первую дозу вакцины "КовиВак" , - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
По ее информации, в регионе на данный момент привиты от коронавируса около 52 тысяч человек.
В мае 2020 года Хасиков сообщал, что переболел коронавирусом.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Бату ХасиковРеспублика КалмыкияОбщество
 
 
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