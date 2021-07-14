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Глава Калмыкии привился вакциной "КовиВак"

Глава Калмыкии привился вакциной "КовиВак" - РИА Новости, 14.07.2021

Глава Калмыкии привился вакциной "КовиВак"

Глава Калмыкии Бату Хасиков сделал прививку "КовиВак" от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-служба главы республики. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T09:41

2021-07-14T09:41

2021-07-14T09:42

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вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

бату хасиков

республика калмыкия

общество

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ВОЛГОГРАД, 14 июл - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков сделал прививку "КовиВак" от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-служба главы республики."Он получил первую дозу вакцины "КовиВак" , - сообщили РИА Новости в пресс-службе.По ее информации, в регионе на данный момент привиты от коронавируса около 52 тысяч человек.В мае 2020 года Хасиков сообщал, что переболел коронавирусом.

https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741175538.html

республика калмыкия

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2021

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