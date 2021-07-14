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Новая API платформа ВТБ получила премию Global Banking & Finance Awards
Новая API платформа ВТБ получила премию Global Banking & Finance Awards - РИА Новости, 14.07.2021
Новая API платформа ВТБ получила премию Global Banking & Finance Awards
Новая платформа открытых программных интерфейсов от ВТБ получила награду международной премии Global Banking & Finance Awards в номинации Лучшая новая... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:42
2021-07-14T17:42
2021-07-14T17:42
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Новая платформа открытых программных интерфейсов от ВТБ получила награду международной премии Global Banking & Finance Awards в номинации Лучшая новая банковская API-система в России (Best New Open Banking APIs Russia), говорится в пресс-релизе кредитной организации.Созданная в рамках технологической трансформации ВТБ и запущенная в текущем году API-платформа является, в том числе технологической основой для развития партнерства ВТБ с различными компаниями. Платформа позволяет упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из разных сфер, в том числе страхования и ритейла. После подключения к платформе партнеры смогут создавать собственные финансовые сервисы, имея "под капотом" банковские продукты ВТБ.Кроме того, API-платформа повышает эффективность взаимодействия внутренних систем банка между собой, обеспечивает надежность и увеличение производительности, позволяет ускорить ввод новых продуктов и сервисов внутри банка. Пресс-служба ВТБ также сообщает, что Кулик стал победителем международной премии Global Banking&Finance Awards в номинации "Самый инновационный банковский топ-менеджер в России" (Most Innovative Banking Vice President of the Year Russia).С момента своего назначения на должность заместителя президента-председателя правления ВТБ в 2019 году Вадим Кулик курирует в ВТБ масштабную технологическую трансформацию. В рамках технологической трансформации ВТБ уже в восемь раз ускорил внедрение продуктов и сервисов для клиентов. В ходе трансформации перестроена ИТ-инфраструктура, изменена модель работы ИТ-специалистов, созданы технологические платформы, которые в том числе являются основой для развития открытой экосистемы банка.
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россия, втб, технологии, новости компаний - экономика
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости.
Новая платформа открытых программных интерфейсов от ВТБ
получила награду международной премии Global Banking & Finance Awards в номинации Лучшая новая банковская API-система в России
(Best New Open Banking APIs Russia), говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Созданная в рамках технологической трансформации ВТБ и запущенная в текущем году API-платформа является, в том числе технологической основой для развития партнерства ВТБ с различными компаниями. Платформа позволяет упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из разных сфер, в том числе страхования и ритейла. После подключения к платформе партнеры смогут создавать собственные финансовые сервисы, имея "под капотом" банковские продукты ВТБ.
Кроме того, API-платформа повышает эффективность взаимодействия внутренних систем банка между собой, обеспечивает надежность и увеличение производительности, позволяет ускорить ввод новых продуктов и сервисов внутри банка.
"Цель технологической трансформации ВТБ - обеспечить 100% доступность финансовых услуг онлайн. При этом мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали лучшие на рынке продукты и услуги. Наша новая API-платформа дает ВТБ колоссальные возможности для развития как своих, так и совместных с партнерами-лидерами рынка в своих областях - продуктов и сервисов. Мы благодарны жюри за высокую оценку нашей API-платформы и планируем продолжать работу на таком же высоком уровне", - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Пресс-служба ВТБ также сообщает, что Кулик стал победителем международной премии Global Banking&Finance Awards в номинации "Самый инновационный банковский топ-менеджер в России" (Most Innovative Banking Vice President of the Year Russia).
С момента своего назначения на должность заместителя президента-председателя правления ВТБ в 2019 году Вадим Кулик курирует в ВТБ масштабную технологическую трансформацию.
В рамках технологической трансформации ВТБ уже в восемь раз ускорил внедрение продуктов и сервисов для клиентов. В ходе трансформации перестроена ИТ-инфраструктура, изменена модель работы ИТ-специалистов, созданы технологические платформы, которые в том числе являются основой для развития открытой экосистемы банка.