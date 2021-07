https://ria.ru/20210714/premiya-1741271959.html

Новая API платформа ВТБ получила премию Global Banking & Finance Awards

Новая API платформа ВТБ получила премию Global Banking & Finance Awards - РИА Новости, 14.07.2021

Новая API платформа ВТБ получила премию Global Banking & Finance Awards

Новая платформа открытых программных интерфейсов от ВТБ получила награду международной премии Global Banking & Finance Awards в номинации Лучшая новая... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:42

2021-07-14T17:42

2021-07-14T17:42

россия

втб

технологии

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Новая платформа открытых программных интерфейсов от ВТБ получила награду международной премии Global Banking & Finance Awards в номинации Лучшая новая банковская API-система в России (Best New Open Banking APIs Russia), говорится в пресс-релизе кредитной организации.Созданная в рамках технологической трансформации ВТБ и запущенная в текущем году API-платформа является, в том числе технологической основой для развития партнерства ВТБ с различными компаниями. Платформа позволяет упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из разных сфер, в том числе страхования и ритейла. После подключения к платформе партнеры смогут создавать собственные финансовые сервисы, имея "под капотом" банковские продукты ВТБ.Кроме того, API-платформа повышает эффективность взаимодействия внутренних систем банка между собой, обеспечивает надежность и увеличение производительности, позволяет ускорить ввод новых продуктов и сервисов внутри банка. Пресс-служба ВТБ также сообщает, что Кулик стал победителем международной премии Global Banking&Finance Awards в номинации "Самый инновационный банковский топ-менеджер в России" (Most Innovative Banking Vice President of the Year Russia).С момента своего назначения на должность заместителя президента-председателя правления ВТБ в 2019 году Вадим Кулик курирует в ВТБ масштабную технологическую трансформацию. В рамках технологической трансформации ВТБ уже в восемь раз ускорил внедрение продуктов и сервисов для клиентов. В ходе трансформации перестроена ИТ-инфраструктура, изменена модель работы ИТ-специалистов, созданы технологические платформы, которые в том числе являются основой для развития открытой экосистемы банка.

https://realty.ria.ru/20210708/ipoteka-1740387231.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, втб, технологии, новости компаний - экономика