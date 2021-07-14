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Посол России в Китае опроверг слухи о взаимных визитах лидеров двух стран
Посол России в Китае опроверг слухи о взаимных визитах лидеров двух стран - РИА Новости, 14.07.2021
Посол России в Китае опроверг слухи о взаимных визитах лидеров двух стран
Сообщения о готовящихся взаимных визитах лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в этом году – не более чем слухи, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:27
2021-07-14T15:08
россия
андрей денисов
си цзиньпин
владимир путин
китай
в мире
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Сообщения о готовящихся взаимных визитах лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в этом году – не более чем слухи, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Андрей Денисов."Я бы так сказал, что возобновление обмена визитами между руководителями двух государств – это то, о чем мы постоянно думаем и о чем постоянно мечтаем. Напомню, что до пандемии наши руководители встречались не менее пяти раз в год, как в самих наших странах, Китае и России, так и на международных площадках. Это были полноформатные встречи с большой повесткой дня", - рассказал Денисов.Он отметил, что несмотря на пандемию, стороны смогли сохранить интенсивность контактов, руководители стран за прошедшие полтора года провели несколько телефонных разговоров, а 28 июня состоялся первый контакт лидеров России и Китая по закрытой видеосвязи."Что же касается визитов, то могу вам сказать совершенно ответственно, что все это не более чем слухи. К сожалению, но слухи. Не было никаких обсуждений, даже постановки вопроса о возможности визита китайского руководителя к нам, так и президента России в Китай", - подчеркнул дипломат.Денисов пояснил, что по существующей между двумя странами формуле обмена визитами на высшем уровне, президент РФ еще в прошлом году должен был прибыть с официальным визитом, "этого не произошло по понятным причинам, не произошло и скорее всего не произойдет и в этом году"."Те высокие юбилейные даты, о которых вы говорили, 100-летие Компартии Китая, 20-летие нашего большого договора, к сожалению, тоже не могли рассматриваться как удобные вехи политического календаря для организации визитов. Этого, к сожалению, не было, и быть не могло по понятным причинам", - пояснил он.Он также добавил, что в следующем году в Китае должны состояться зимние Олимпийские игры, и есть практика приглашения высоких иностранных гостей на открытие ОИ."В 2014 году председатель Си Цзиньпин был гостем президента Путина на открытии Олимпиады в Сочи, но этот вопрос (визита Путина – ред.) тоже пока является скорее предположительным", - отметил посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210628/dogovor-1738885401.html
https://ria.ru/20210628/protsvetanie-1738846125.html
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россия, андрей денисов, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире
14:27 14.07.2021 (обновлено: 15:08 14.07.2021)
 
Посол России в Китае опроверг слухи о взаимных визитах лидеров двух стран

Андрей Денисов назвал сообщения о взаимных визитах лидеров двух стран в этом году слухами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Сообщения о готовящихся взаимных визитах лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в этом году – не более чем слухи, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"Я бы так сказал, что возобновление обмена визитами между руководителями двух государств – это то, о чем мы постоянно думаем и о чем постоянно мечтаем. Напомню, что до пандемии наши руководители встречались не менее пяти раз в год, как в самих наших странах, Китае и России, так и на международных площадках. Это были полноформатные встречи с большой повесткой дня", - рассказал Денисов.
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Он отметил, что несмотря на пандемию, стороны смогли сохранить интенсивность контактов, руководители стран за прошедшие полтора года провели несколько телефонных разговоров, а 28 июня состоялся первый контакт лидеров России и Китая по закрытой видеосвязи.
"Что же касается визитов, то могу вам сказать совершенно ответственно, что все это не более чем слухи. К сожалению, но слухи. Не было никаких обсуждений, даже постановки вопроса о возможности визита китайского руководителя к нам, так и президента России в Китай", - подчеркнул дипломат.
Денисов пояснил, что по существующей между двумя странами формуле обмена визитами на высшем уровне, президент РФ еще в прошлом году должен был прибыть с официальным визитом, "этого не произошло по понятным причинам, не произошло и скорее всего не произойдет и в этом году".
"Те высокие юбилейные даты, о которых вы говорили, 100-летие Компартии Китая, 20-летие нашего большого договора, к сожалению, тоже не могли рассматриваться как удобные вехи политического календаря для организации визитов. Этого, к сожалению, не было, и быть не могло по понятным причинам", - пояснил он.
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Он также добавил, что в следующем году в Китае должны состояться зимние Олимпийские игры, и есть практика приглашения высоких иностранных гостей на открытие ОИ.
"В 2014 году председатель Си Цзиньпин был гостем президента Путина на открытии Олимпиады в Сочи, но этот вопрос (визита Путина – ред.) тоже пока является скорее предположительным", - отметил посол.
Читайте полный текст интервью >>
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