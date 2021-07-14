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Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 14.07.2021
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Жаркая погода до плюс 33 градусов и локальные дожди ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:02
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татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Жаркая погода до плюс 33 градусов и локальные дожди ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные сохранится жаркая погода, местами не исключены кратковременные дожди. Температура в Москве плюс 31-33, по области - плюс 28-33 днем, ночью в Москве плюс 19-21, по области - до 23 градусов. То есть существенной перемены погоды не произойдет. Единственное, что по сравнению со вчерашним и сегодняшним днем будет чуть больше облаков", - рассказала Позднякова.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество
11:02 14.07.2021
 
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Жаркая погода до плюс 33 градусов и локальные дожди ожидаются в Москве в выходные

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
Отдыхающие в музее-заповеднике Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Жаркая погода до плюс 33 градусов и локальные дожди ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные сохранится жаркая погода, местами не исключены кратковременные дожди. Температура в Москве плюс 31-33, по области - плюс 28-33 днем, ночью в Москве плюс 19-21, по области - до 23 градусов. То есть существенной перемены погоды не произойдет. Единственное, что по сравнению со вчерашним и сегодняшним днем будет чуть больше облаков", - рассказала Позднякова.
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