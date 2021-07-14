https://ria.ru/20210714/pogoda-1741199113.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 14.07.2021

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Жаркая погода до плюс 33 градусов и локальные дожди ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:02

2021-07-14T11:02

2021-07-14T11:02

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Жаркая погода до плюс 33 градусов и локальные дожди ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные сохранится жаркая погода, местами не исключены кратковременные дожди. Температура в Москве плюс 31-33, по области - плюс 28-33 днем, ночью в Москве плюс 19-21, по области - до 23 градусов. То есть существенной перемены погоды не произойдет. Единственное, что по сравнению со вчерашним и сегодняшним днем будет чуть больше облаков", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20210701/pogoda-1739338174.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество