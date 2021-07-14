https://ria.ru/20210714/pogoda-1741199113.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 14.07.2021
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Жаркая погода до плюс 33 градусов и локальные дожди ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:02
2021-07-14T11:02
2021-07-14T11:02
татьяна позднякова
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739795756_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_e543dd1407fd3d6814385ce74f233641.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Жаркая погода до плюс 33 градусов и локальные дожди ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные сохранится жаркая погода, местами не исключены кратковременные дожди. Температура в Москве плюс 31-33, по области - плюс 28-33 днем, ночью в Москве плюс 19-21, по области - до 23 градусов. То есть существенной перемены погоды не произойдет. Единственное, что по сравнению со вчерашним и сегодняшним днем будет чуть больше облаков", - рассказала Позднякова.
https://ria.ru/20210701/pogoda-1739338174.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739795756_0:310:2318:2048_1920x0_80_0_0_559e2c5169e163589d9981d79ff0809b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, общество
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Жаркая погода до плюс 33 градусов и локальные дожди ожидаются в Москве в выходные