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СК проверит сообщения о подростках, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре

СК проверит сообщения о подростках, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре - РИА Новости, 14.07.2021

СК проверит сообщения о подростках, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре

Следственные органы организовали проверку информации о подростках, потушивших Вечный огонь на мемориале "Вечная слава" в Сыктывкаре, сообщает СУСК РФ по Коми. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:49

2021-07-14T10:49

2021-07-14T10:49

россия

республика коми

сыктывкар

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Следственные органы организовали проверку информации о подростках, потушивших Вечный огонь на мемориале "Вечная слава" в Сыктывкаре, сообщает СУСК РФ по Коми."В средствах массовой информации размещены видео и публикация об инциденте с участием подростков на мемориале "Вечная слава" в городе Сыктывкаре, которые потушили Вечный огонь. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Коми организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.По данным местных СМИ, Вечный огонь могли потушить девочки 2005 года рождения. Одна из них состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. По предварительной информации, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20210514/zaderzhanie-1732237672.html

россия

республика коми

сыктывкар

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россия, республика коми, сыктывкар, происшествия