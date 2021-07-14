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СК проверит сообщения о подростках, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре
СК проверит сообщения о подростках, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре - РИА Новости, 14.07.2021
СК проверит сообщения о подростках, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре
Следственные органы организовали проверку информации о подростках, потушивших Вечный огонь на мемориале "Вечная слава" в Сыктывкаре, сообщает СУСК РФ по Коми. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:49
2021-07-14T10:49
2021-07-14T10:49
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сыктывкар
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Следственные органы организовали проверку информации о подростках, потушивших Вечный огонь на мемориале "Вечная слава" в Сыктывкаре, сообщает СУСК РФ по Коми."В средствах массовой информации размещены видео и публикация об инциденте с участием подростков на мемориале "Вечная слава" в городе Сыктывкаре, которые потушили Вечный огонь. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Коми организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.По данным местных СМИ, Вечный огонь могли потушить девочки 2005 года рождения. Одна из них состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. По предварительной информации, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20210514/zaderzhanie-1732237672.html
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россия, республика коми, сыктывкар, происшествия
СК проверит сообщения о подростках, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре
СК проверит сообщения о подростках, потушивших Вечный огонь на мемориале в Сыктывкаре