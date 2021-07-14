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В Подмосковье могут продлить ограничения на доступ в лес
В Подмосковье могут продлить ограничения на доступ в лес - РИА Новости, 14.07.2021
В Подмосковье могут продлить ограничения на доступ в лес
Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир не исключила вариантов, при котором могут быть продлены ограничения по посещению лесов... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:26
2021-07-14T15:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир не исключила вариантов, при котором могут быть продлены ограничения по посещению лесов Подмосковья.Ранее Комитет лесного хозяйства Московской области ограничил доступ в лес с 12 по 19 июля в связи с высоким риском возникновения лесных пожаров. Нарушителям правил пожарной безопасности грозит штраф: гражданам — от четырех до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч, а юридическим — от 300 до 500 тысяч."Если у нас будет высокий класс пожароопасности, мы введем (продлим – ред.) ограничение на пребывание в лесу", - сказала Казимир.
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московская область (подмосковье)
15:26 14.07.2021
 

В Подмосковье могут продлить ограничения на доступ в лес

© РИА Новости / Абрам Штеренберг / Перейти в фотобанкВ березовой роще
В березовой роще - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Абрам Штеренберг
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КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир не исключила вариантов, при котором могут быть продлены ограничения по посещению лесов Подмосковья.
Ранее Комитет лесного хозяйства Московской области ограничил доступ в лес с 12 по 19 июля в связи с высоким риском возникновения лесных пожаров. Нарушителям правил пожарной безопасности грозит штраф: гражданам — от четырех до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч, а юридическим — от 300 до 500 тысяч.
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"Если у нас будет высокий класс пожароопасности, мы введем (продлим – ред.) ограничение на пребывание в лесу", - сказала Казимир.
 
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