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В Подмосковье могут продлить ограничения на доступ в лес
В Подмосковье могут продлить ограничения на доступ в лес - РИА Новости, 14.07.2021
В Подмосковье могут продлить ограничения на доступ в лес
Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир не исключила вариантов, при котором могут быть продлены ограничения по посещению лесов... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:26
2021-07-14T15:26
2021-07-14T15:26
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КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир не исключила вариантов, при котором могут быть продлены ограничения по посещению лесов Подмосковья.Ранее Комитет лесного хозяйства Московской области ограничил доступ в лес с 12 по 19 июля в связи с высоким риском возникновения лесных пожаров. Нарушителям правил пожарной безопасности грозит штраф: гражданам — от четырех до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч, а юридическим — от 300 до 500 тысяч."Если у нас будет высокий класс пожароопасности, мы введем (продлим – ред.) ограничение на пребывание в лесу", - сказала Казимир.
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