https://ria.ru/20210714/podmoskove-1741235451.html
Власти Подмосковья исключили сценарий пожаров 2010 года
Власти Подмосковья исключили сценарий пожаров 2010 года - РИА Новости, 14.07.2021
Власти Подмосковья исключили сценарий пожаров 2010 года
Власти Московской области исключили повторение сценария горения торфяников 2010 года, сообщил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:39
2021-07-14T14:39
2021-07-14T14:39
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Власти Московской области исключили повторение сценария горения торфяников 2010 года, сообщил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.Летом 2010 года Россия пережила аномальную жару, смог и жесточайшие лесные пожары. Наиболее сложная обстановка в пожароопасный период складывалась на территориях Московской, Нижегородской, Рязанской, Владимирской и Свердловской областей, республик Марий Эл и Мордовии."Формат 2010 года точно не повторится, когда основной проблемой являлись торфяники, и на сегодняшний момент они полностью обводнены. Масштабных залеганий торфа, который могли бы спровоцировать такие серьезные возгорания на сегодняшний день нет", - сказал Разин.Комментируя локальные, и лесные пожары Разин отметил, что надеется на стабилизацию ситуации с погодой и сознательность граждан.Ранее Комитет лесного хозяйства Московской области ограничил доступ в лес с 12 по 19 июля в связи с высоким риском возникновения лесных пожаров.
https://ria.ru/20210714/pikniki-1741233279.html
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андрей разин, московская область (подмосковье)
КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Власти Московской области исключили повторение сценария горения торфяников 2010 года, сообщил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.
Летом 2010 года Россия пережила аномальную жару, смог и жесточайшие лесные пожары. Наиболее сложная обстановка в пожароопасный период складывалась на территориях Московской, Нижегородской, Рязанской, Владимирской и Свердловской областей, республик Марий Эл и Мордовии.
"Формат 2010 года точно не повторится, когда основной проблемой являлись торфяники, и на сегодняшний момент они полностью обводнены. Масштабных залеганий торфа, который могли бы спровоцировать такие серьезные возгорания на сегодняшний день нет", - сказал Разин.
Комментируя локальные, и лесные пожары Разин отметил, что надеется на стабилизацию ситуации с погодой и сознательность граждан.
"У нас 90% возгораний – это человеческий фактор. Страдают и люди и объекты инфраструктуры и все эти пожары не обходятся без жертв, поэтому еще раз убедительно просим граждан соблюдать все меры противопожарной безопасности", - добавил Разин.
Ранее Комитет лесного хозяйства Московской области ограничил доступ в лес с 12 по 19 июля в связи с высоким риском возникновения лесных пожаров.