https://ria.ru/20210714/podmoskove-1741201748.html

Лучших официантов туриндустрии назвали в Подмосковье

Лучших официантов туриндустрии назвали в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2021

Лучших официантов туриндустрии назвали в Подмосковье

Официант отеля "Атлас Парк Отель" из городского округа Домодедово занял первое место в конкурсе "Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области",... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:28

2021-07-14T11:28

2021-07-14T11:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Официант отеля "Атлас Парк Отель" из городского округа Домодедово занял первое место в конкурсе "Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области", сообщает пресс-служба министерства туризма ПодмосковьяВ конкурсе "Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области" принимали участие специалисты туристической сферы, которые соревновались за звание лучших в следующих номинациях: "Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения", "Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму", "Лучшая горничная", "Лучший гид", "Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса", "Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса, "Лучший мастер народного художественного промысла"."Второе место занял отель , Moscow Country Club из Красногорска, на третьем месте Village & Spa Hotel из Мытищ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210714/reyting-1741195488.html

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московская область (подмосковье)