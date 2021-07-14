https://ria.ru/20210714/podmoskove-1741201748.html
Лучших официантов туриндустрии назвали в Подмосковье
Лучших официантов туриндустрии назвали в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2021
Лучших официантов туриндустрии назвали в Подмосковье
Официант отеля "Атлас Парк Отель" из городского округа Домодедово занял первое место в конкурсе "Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области",... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:28
2021-07-14T11:28
2021-07-14T11:28
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Официант отеля "Атлас Парк Отель" из городского округа Домодедово занял первое место в конкурсе "Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области", сообщает пресс-служба министерства туризма ПодмосковьяВ конкурсе "Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области" принимали участие специалисты туристической сферы, которые соревновались за звание лучших в следующих номинациях: "Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения", "Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму", "Лучшая горничная", "Лучший гид", "Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса", "Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса, "Лучший мастер народного художественного промысла"."Второе место занял отель , Moscow Country Club из Красногорска, на третьем месте Village & Spa Hotel из Мытищ", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Официант отеля "Атлас Парк Отель" из городского округа Домодедово занял первое место в конкурсе "Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области", сообщает пресс-служба министерства туризма Подмосковья
В конкурсе "Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области" принимали участие специалисты туристической сферы, которые соревновались за звание лучших в следующих номинациях: "Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения", "Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму", "Лучшая горничная", "Лучший гид", "Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса", "Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса, "Лучший мастер народного художественного промысла".
"Второе место занял отель , Moscow Country Club из Красногорска, на третьем месте Village & Spa Hotel из Мытищ", - говорится в сообщении.